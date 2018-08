Motorola показала новые смарфтон One и One Power, которые очень напоминают iPhone X

Во время выставки IFA 2018 Motorola представила свои новые смартфоны Motorola One и One Power. Большой презентации компания не делала, только добавила новинки в свой каталог и организовала короткий пресс-релиз на сайте.

Возможно, разработчики не хотели сосбливои внимания к новым моделям, потому что они очень напоминают iPhone X.

Экран Motorola One имеет диагональ 5,9 дюйма, а One Power получил дисплей диагональю 6,2 дюйма. Оба экрана выполнены по технологии LCD.



Motorola One работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 625, а One Power получил более производительный чип Snapdragon 636. Объем оперативной памяти у обоих составляет 4 ГБ, а встроенной флэш-памяти предусмотрено 64 ГБ.

Основная камера Motorola One имеет два модуля: основной с разрешением 13 Мп и объективом с диафрагмой f/2,0 и вспомогательный с разрешением 2 Мп. Разрешение селфи-камеры – 8 Мп и диафрагмой f/2,2.



One Power тоже получил сдвоенную основную камеру с модулями на 16 и 5 Мп, а в передней установлен 12-мегапиксельный сенсор.



Из коробки Motorola One и One Power работают под управлением Android 8.1 Oreo, но вскоре они должны обновиться до Android 9 Pie.

Емкость аккумулятора составляет 3000 мАч у Motorola One и 4850 мАч у One Power. При этом последняя модель, по заверениям организаторов, сможет работать на одном заряде два дня.



Смартфон Motorola One поступит в продажу в странах Европы в ближайшие месяцы и будет стоить 299 евро (9 600 гривен). Модель Motorola One Power будет доступна только в Индии. Ее стоимость пока неизвестна.

