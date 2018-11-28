Моуринью безумно отпраздновал победный гол "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов: видео

В матче пятого тура группового турнира Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" обыграл "Янг Бойз" – 1:0.

Соцсети разрывает бешеная реакция рулевого "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью на гол Маруана Феллайни на последних минутах матча. Сначала Моуринью ударил ногой корзину, в которой стояли бутылки с водой, после чего схватил другой корзину и бросил ее на землю.

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"We've just scored a goal but we're talking about Jose Mourinho's reaction."@rioferdy5 thinks Jose's reaction screamed 'all eyes on me' pic.twitter.com/exhIw3WVo5 — Football on BT Sport (@btsportfootball) 27 ноября 2018 г.

Отметим, что "Манчестер Юнайтед" второй сезон подряд вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

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