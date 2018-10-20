Моуринью чуть не подрался с тренером "Челси": видео

Наставник "Манчестер Юнайтед" едва не подрался с тренером "Челси", упустив победу на 96-й минуте игры.

Жозе Моуринью повелся на провокацию ассистента Маурисио Сарри Марко Ианни, который слишком активно праздновал второй гол своей команды.

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За это наставник "красных дьяволов" набросился на помощника тренера "синих". К счастью, работники стадиона предотвратили возможную драку, оттянув Жозе в сторону.



Матч Челси – МЮ



Рулевой "красных дьяволов" набросился на помощника тренера "синих".

Горячей концовки встречи не было бы, если бы не Росс Баркли, который спас "Челси" от первого поражения в сезоне. До этого все шло по плану Жозе Моуринью. Антони Марсияль имел все шансы стать героем встречи, ответив дублем на гол Рудигера. И гол Баркли на 90+6 минуте свел матч к ничьей 2:2.



Моуринью едва не подрался с тренером "Челси"

Интересно, что "Юнайтед" не может выиграть на "Стэмфорд бридж" уже шесть лет.

Things got heated on the touchline after Ross Barkley's equaliser. pic.twitter.com/Dy4bClcEBs — ESPN FC (@ESPNFC) 20 жовтня 2018 р.