Моуринью чуть не подрался с тренером "Челси": видео
Наставник "Манчестер Юнайтед" едва не подрался с тренером "Челси", упустив победу на 96-й минуте игры.
Жозе Моуринью повелся на провокацию ассистента Маурисио Сарри Марко Ианни, который слишком активно праздновал второй гол своей команды.
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За это наставник "красных дьяволов" набросился на помощника тренера "синих". К счастью, работники стадиона предотвратили возможную драку, оттянув Жозе в сторону.
Матч Челси – МЮ
Рулевой "красных дьяволов" набросился на помощника тренера "синих".
Горячей концовки встречи не было бы, если бы не Росс Баркли, который спас "Челси" от первого поражения в сезоне. До этого все шло по плану Жозе Моуринью. Антони Марсияль имел все шансы стать героем встречи, ответив дублем на гол Рудигера. И гол Баркли на 90+6 минуте свел матч к ничьей 2:2.
Моуринью едва не подрался с тренером "Челси"
Интересно, что "Юнайтед" не может выиграть на "Стэмфорд бридж" уже шесть лет.
Челси – Манчестер Юнайтед 1:2
Голы: Рюдигер, 21, Баркли, 90+6 – Мартиаль, 55, 73
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