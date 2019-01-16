12:20
16 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      BREXIT ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Зарплата Пыни. 15 сантиметров Путина
      Вєсті Кремля
      23:12, 15 января
      Вести.UA: Полезные сигареты от "Народного фронта". Кто поджег лавру
      Вєсті.UA
      21:33, 15 января
      Золотая жила: сколько харьковская власть подзаработала за период новогодних праздников
      ЦРУ
      09:02, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 1
      Згадати все
      12:22, 12 января
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      BREXIT ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Моуринью нашел новую работу после ухода из "Манчестер Юнайтед"

      21 Читати новину українською
      Жозе Моуринью будет работать на телевидении
      Жозе Моуринью будет работать на телевидении

      Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью начал карьеру эксперта на телевидении.

      Моуринью пригласили на телеканал beIN SPORTS в качестве эксперта для обзора матча Кубка Азии Саудовская Аравия – Катар и поединке чемпионата Англии "Арсенал" – "Челси", сообщает The Times.

      Читайте также: Моуринью отказал клубу, который приглашал Фонсеку

      По информации источника, за его работой будут следить юристы "Манчестер Юнайтед", ведь после своего увольнения из клуба специалист подписал соглашение о неразглашении обстоятельств своей отставки.

      Напомним, в декабре 2018 года 55-летний специалист был уволен с поста наставника "МЮ" за неудовлетворительные результаты команды. На его место пришел Уле Гуннар Сульшер, выигравший 6 матчей подряд на новой должности.

      Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

      Теги: Футбол Спорт Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Секс и школа: почему важно учить "этому"
      сегодня , 12:06 Секс и школа: почему важно учить "этому"
      Яніна Ткачук 463
      Мешканець "ДНР" про життя у "республіці": "Тут такий п***ць, що уявити неможливо"
      сегодня , 12:04 Мешканець "ДНР" про життя у "республіці": "Тут такий п***ць, що уявити неможливо"
      Олексій Чибісов 292
      Теракт в Україні на замовлення
      сегодня , 08:40 Теракт в Україні на замовлення
      Блог Медіа 1996
      НЕПОБЕДИМЫЕ. Фехтовальщица Наталья Морквич о мечтах, заработках, фотосессиях и любви к золоту
      15 января , 22:30 НЕПОБЕДИМЫЕ. Фехтовальщица Наталья Морквич о мечтах, заработках, фотосессиях и любви к золоту
      83
      Избирательные участки в России: а зачем?
      15 января , 22:15 Избирательные участки в России: а зачем?
      Олександр Гаврутенко 825
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта 2018 , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая 2018 , 06:50
      Moto GP: Испанцы доминировали во второй день испытаний
       7 февраля 2013 , 09:21
      Кубок Стэнли: "Питтсбург" в шести матчах одолел "Айлендерс"
       12 мая 2013 , 13:49
      Ярмоленко: Крым - это часть Украины, там также живут наши люди
       10 марта 2014 , 10:31
      Защитник донецкого "Шахтера": Просто не пою гимн Украины, и все
       16 ноября 2014 , 22:28
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук