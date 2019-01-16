Моуринью нашел новую работу после ухода из "Манчестер Юнайтед"

Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью начал карьеру эксперта на телевидении.

Моуринью пригласили на телеканал beIN SPORTS в качестве эксперта для обзора матча Кубка Азии Саудовская Аравия – Катар и поединке чемпионата Англии "Арсенал" – "Челси", сообщает The Times.

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По информации источника, за его работой будут следить юристы "Манчестер Юнайтед", ведь после своего увольнения из клуба специалист подписал соглашение о неразглашении обстоятельств своей отставки.

Напомним, в декабре 2018 года 55-летний специалист был уволен с поста наставника "МЮ" за неудовлетворительные результаты команды. На его место пришел Уле Гуннар Сульшер, выигравший 6 матчей подряд на новой должности.

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