Моуринью отказал клубу, который приглашал Фонсеку

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью хочет работать с топ-клубом. Специалист отказался возглавить лиссабонскую "Бенфику", которая недавно осталась без тренера.

"Особенный" считает, что ему рано возвращаться в португальский футбол. Жозе хочет возглавить один из топовых европейских клубов, сообщает Sky Sports.

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Отметим, что СМИ также писали о том, что "Бенфика" приглашала на свой тренерский мостик наставника "Шахтера" Паулу Фонсеку.

Напомним, что Моуринью был уволен из манчестерского клуба 18 декабря. Его место до конца сезона занял Уле-Гуннар Сульшер. Жозе возглавил "дьяволов" в 2016 году. За 2,5 года он выиграл с командой Кубок английской Лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы.