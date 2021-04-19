Міністерство охорони здоров'я оновило розподіл на карантинні зони. В актуальному переліку 13 "червоних" регіонів, 9 "помаранчевих" і 3 "жовтих".

У МОЗ звернули увагу на те, що пандемія коронавірусу найменше поширилася у Херсонській, Івано-Франківській та Закарпатській областях. До слова, дві останні вийшли з "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

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Які регіони потрапили до "червоного" списку

У міністерстві вважають, що станом на 109 квітня, "червоними" є Київ та ще 12 областей, а саме:

Київська область;

Житомирська область;

Запорізька область;

Львівська область;

Миколаївська область;

Одеська область;

Полтавська область;

Сумська область;

Харківська область;

Хмельницька область;

Чернівецька область;

Чернігівська область.



Регіони зі значним поширенням COVID-19 / Дані МОЗ

Які регіони є "помаранчевими"

В Україні 9 областей мають "помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки.

Вінницька область;

Волинська область;

Дніпропетровська область;

Донецька область;

Кіровоградська область;

Луганська область;

Рівненська область;

Тернопільська область;

Черкаська області.

Зверніть увагу! МОЗ щодня оновлює поділ регіонів на карантинні зони. На основі цих даних Державна комісія з ТЕБ і НС ухвалює остаточне рішення про послаблення чи посилення карантину в кожному регіоні.