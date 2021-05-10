Міністерство охорони здоров'я вчергове оновило розподіл на карантинні зони. Станом на 10 травня в Україні 8 областей "помаранчеві", усі решта – "жовті".

Немає областей у червоній карантинній зоні, водночас в жодному регіоні ситуація не відповідає вимогам зеленої зони.

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Які області є "жовтими"

У МОЗ до жовтої карантинної зони віднесли місто Київ та такі 16 регіонів:

Вінниччина;

Дніпропетровщина;

Закарпаття;

Запоріжжя;

Прикарпаття;

Київщина;

Львівщина;

Одещина;

Полтавщина;

Рівненщина;

Сумщина;

Харківщина;

Херсонщина;

Хмельниччина;

Буковина;

Чернігівщина.

За останню добу ситуація змінилася лише в Миколаївській області – вона перейшла до "помаранчевих".

Як регіони "помаранчеві"

Волинь;

Донеччина;

Житомирщина;

Кіровоградщина;

Луганщина;

Миколаївщина;

Тернопільщина;

Черкащина.

Зверніть увагу! МОЗ щодня оновлює поділ регіонів на карантинні зони. На основі цих даних Державна комісія з ТЕБ і НС ухвалює остаточне рішення про послаблення чи посилення карантину в кожному регіоні. Ситуація з коронавірусом в Україні за добу 9 травня Протягом 9 травня COVID-19 підтвердили у 2 817 українців , загальна кількість хворих зросла до 2 122 327. Водночас одужати вже вдалося 1 768 753 людям, за останню добу – 9 002. Від початку епідемії в країні померли 46 512 осіб, 9 травня – 119.

, загальна кількість хворих зросла до 2 122 327. Водночас одужати вже вдалося 1 768 753 людям, за останню добу – 9 002. Від початку епідемії в країні померли 46 512 осіб, 9 травня – 119. Крім того, минулої доби щеплення отримали 1 004 людини. Загалом 863 645 людей вакцинували від початку вакцинальної кампанії.



Зони карантину в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу