МОЗ оновило карантинні зони: 8 областей "помаранчеві", решта – "жовті"
Міністерство охорони здоров'я вчергове оновило розподіл на карантинні зони. Станом на 10 травня в Україні 8 областей "помаранчеві", усі решта – "жовті".
Источник:МОЗ
Немає областей у червоній карантинній зоні, водночас в жодному регіоні ситуація не відповідає вимогам зеленої зони.
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Які області є "жовтими"
У МОЗ до жовтої карантинної зони віднесли місто Київ та такі 16 регіонів:
- Вінниччина;
- Дніпропетровщина;
- Закарпаття;
- Запоріжжя;
- Прикарпаття;
- Київщина;
- Львівщина;
- Одещина;
- Полтавщина;
- Рівненщина;
- Сумщина;
- Харківщина;
- Херсонщина;
- Хмельниччина;
- Буковина;
- Чернігівщина.
За останню добу ситуація змінилася лише в Миколаївській області – вона перейшла до "помаранчевих".
Як регіони "помаранчеві"
- Волинь;
- Донеччина;
- Житомирщина;
- Кіровоградщина;
- Луганщина;
- Миколаївщина;
- Тернопільщина;
- Черкащина.
Зони карантину в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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