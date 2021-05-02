МОЗ оновило карантинні зони: в Україні більше "жовтих", ніж "червоних" областей
Міністерство охорони здоров'я оновило розподіл на карантинні зони. В актуальному переліку 7 "червоних" регіонів, 8 "помаранчевих" і 10 "жовтих".
Источник:сайт МОЗ
У МОЗ звернули увагу на те, що пандемія коронавірусу найменше поширена у Києві, Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Херсонській та Чернівецькій областях.
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Які регіони потрапили до "червоного" списку
У міністерстві вважають, що станом на 2 травня, "червоними" є 7 областей, а саме:
- Житомирська область;
- Запорізька область;
- Полтавська область;
- Сумська облась;
- Харківська область;
- Хмельницька область;
- Чернігівська область.
Регіони зі значним поширенням COVID-19 / Дані МОЗ
Які регіони є "помаранчевими"
В Україні 8 областей мають "помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки.
- Волинська область;
- Дніпропетровська область;
- Донецька область;
- Кіровоградська область;
- Луганська область;
- Рівнеська область;
- Тернопільська область;
- Черкаська область.
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