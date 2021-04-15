На отриманні вакцин Україною піаряться ті, хто не має жодного відношення до їх закупівлі.

Таку думку озвучив у своєму Facebook політолог Олексій Голобуцький. За його словами, на відміну від інших країн, у нас влада дистанціювалася від цього питання.

"Кажуть, до нас у п'ятницю має доїхати коваксівський (безкоштовний, в сенсі – як міжнародна допомога) Pfizer – 117 тисяч доз, але і це ліпше, ніж нічого. 215 тисяч китайського CoronaVac позавчора-вчора вже поїхало в регіони – для щеплення поліцейських, олімпійців і параолімпійців та тих, хто проводитиме ЗНО. Знов ж таки, скромно, але більше, ніж нічого. І все це підписував Степанов як міністр охорони здоров'я, без прем'єра, президента і ще цілої групи відповідальних від влади, як це відбувається в інших країнах. В нас все скинули на Степанова, котрого все одно не шкода, решта дистанціювались якомога далі від питання", – зазначив Голобуцький.

А поки всі озвучують переможні реляції, записуючи собі в заслуги отримання вакцин – на Степанова знову скинули всю брудну роботу, вважає політолог.

"На Степанова знову навісили проблемне питання: знов саме його підпис стоїть під проєктом постанови про скерування 6,5 мільйонів з програми медичного обслуговування населення (а не з "Великого будівництва" чи з утримання ОП) на закупівлю Пфайзера. Здається, Степанова призначили найбільш крайнім у владі. Цікаво, а що буде, якщо прибрати Степанова з цього рівняння? Все колапсує?", – запитує Голобуцький.