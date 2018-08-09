МОЗ опубликовало правила безопасности на воде и рекомендации по оказанию первой помощи
Вместе с Центром общественного здоровья МОЗ Украины напомнило основные правила безопасности на воде и рассказало, как оказывать первую помощь при утоплении.
Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.
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Отмечается, что с начала года на водоемах страны утонуло 808 человек, среди них – 84 ребенка.
В МОЗ подчеркнули, что безопаснее плавать в светлое время суток, в спокойную безветренную погоду при температуре воды не ниже +17С, а температуры воздуха – не ниже +20С.
Чтобы сохранить свое здоровье и даже жизнь, Министерство здравоохранения рекомендует придерживаться таких правил:
1. Купайтесь на безопасных пляжах:
- плавайте только в специально отведенных и оборудованных для этого местах, отвечающих требованиям безопасности;
- не прыгайте в воду в местах, где неизвестны глубина и состояние дна;
- не заплывайте за границу купания в акватории, огражденной буями;
- проверьте, нет ли вашего пляжа в перечне не рекомендованных для купания (информация обновляется еженедельно).
2. Не рискуйте жизнью ради азарта или шутки:
- не подплывайте к моторным судам, парусникам, весельным лодкам и другим плавсредствам;
- не залезайте на технические сооружения, предупредительные знаки и буи;
- не используйте для плавания автомобильные камеры, плоты, лежаки, доски;
- помните, что организовывать в воде игры, связанные с нырянием, захватами и подтоплением очень опасно;
- не подавайте обманные сигналы тревоги ради шутки.
3. Присматривайте за детьми
Дети должны находиться под постоянным присмотром взрослых - не позволяйте детям самостоятельно купаться и долго находиться под водой, задержав дыхание.
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4. Разделяйте время купания и потребления еды и алкоголя:
- после приема пищи плавать можно не раньше, чем через 1,5-2 часа;
- не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения.
5. Заботьтесь о чистоте и гигиене
- не используйте воду из реки для мытья фруктов, овощей, ягод;
- оставляйте водные объекты и территорию пляжей чистыми.
Первая помощь при утоплении
Прежде всего, пострадавшего необходимо как можно быстрее доставить к берегу и вызвать экстренную помощь – 103.
Обратите внимание, что оказывать первую помощь в воде может только опытный спасатель. Не пытайтесь вытащить человека из воды, если опасность может грозить и вам.
Очистите ротовую полость пострадавшего от песка и водорослей и переверните пострадавшего, чтобы вода вытекла из верхних дыхательных путей (детей держат за ноги, головой вниз).
Если человек не дышит, начинайте искусственное дыхание: зажмите пострадавшему нос, вдохните воздух и выдохните в рот пострадавшему. Повторяйте процедуру с интервалом в 4 – 5 секунд. Маленьким детям искусственное дыхание делают, одновременно вдувая воздух в рот и нос.
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Если отсутствует сердцебиение, начинайте делать непрямой массаж сердца:
- положите пострадавшего на ровную, твердую поверхность;
- положите свои ладони (одна на одну) на грудь пострадавшему;
- выпрямите руки в локтях и всем своим весом надавите на нее;
- сделайте не менее 30 нажатий, продолжительность каждого около 1 секунды.
Когда потерпевший пришел в сознание, его следует согреть: закутайте его в одеяло, по возможности дайте теплый сладкий чай.
Обязательно дождитесь медиков! Осложнения от утопления могут быть отложенными и проявиться не сразу.