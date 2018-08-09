МОЗ опубликовало правила безопасности на воде и рекомендации по оказанию первой помощи

Вместе с Центром общественного здоровья МОЗ Украины напомнило основные правила безопасности на воде и рассказало, как оказывать первую помощь при утоплении.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Читайте также: Опасные пляжи Украины: МОЗ опубликовало список загрязненных водоемов

Отмечается, что с начала года на водоемах страны утонуло 808 человек, среди них – 84 ребенка.

В МОЗ подчеркнули, что безопаснее плавать в светлое время суток, в спокойную безветренную погоду при температуре воды не ниже +17С, а температуры воздуха – не ниже +20С.

Чтобы сохранить свое здоровье и даже жизнь, Министерство здравоохранения рекомендует придерживаться таких правил:

1. Купайтесь на безопасных пляжах:

плавайте только в специально отведенных и оборудованных для этого местах, отвечающих требованиям безопасности;

не прыгайте в воду в местах, где неизвестны глубина и состояние дна;

не заплывайте за границу купания в акватории, огражденной буями;

проверьте, нет ли вашего пляжа в перечне не рекомендованных для купания (информация обновляется еженедельно).

2. Не рискуйте жизнью ради азарта или шутки:

не подплывайте к моторным судам, парусникам, весельным лодкам и другим плавсредствам;

не залезайте на технические сооружения, предупредительные знаки и буи;

не используйте для плавания автомобильные камеры, плоты, лежаки, доски;

помните, что организовывать в воде игры, связанные с нырянием, захватами и подтоплением очень опасно;

не подавайте обманные сигналы тревоги ради шутки.

3. Присматривайте за детьми

Дети должны находиться под постоянным присмотром взрослых - не позволяйте детям самостоятельно купаться и долго находиться под водой, задержав дыхание.

Читайте также: Листериоз в Украине: зафиксирован первый летальный случай

4. Разделяйте время купания и потребления еды и алкоголя:

после приема пищи плавать можно не раньше, чем через 1,5-2 часа;

не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения.

5. Заботьтесь о чистоте и гигиене

не используйте воду из реки для мытья фруктов, овощей, ягод;

оставляйте водные объекты и территорию пляжей чистыми.

Первая помощь при утоплении

Прежде всего, пострадавшего необходимо как можно быстрее доставить к берегу и вызвать экстренную помощь – 103.

Обратите внимание, что оказывать первую помощь в воде может только опытный спасатель. Не пытайтесь вытащить человека из воды, если опасность может грозить и вам.

Очистите ротовую полость пострадавшего от песка и водорослей и переверните пострадавшего, чтобы вода вытекла из верхних дыхательных путей (детей держат за ноги, головой вниз).

Если человек не дышит, начинайте искусственное дыхание: зажмите пострадавшему нос, вдохните воздух и выдохните в рот пострадавшему. Повторяйте процедуру с интервалом в 4 – 5 секунд. Маленьким детям искусственное дыхание делают, одновременно вдувая воздух в рот и нос.

Читайте также: Лекарства, на которые отменили запрет в Украине: перечень

Если отсутствует сердцебиение, начинайте делать непрямой массаж сердца:

положите пострадавшего на ровную, твердую поверхность;

положите свои ладони (одна на одну) на грудь пострадавшему;

выпрямите руки в локтях и всем своим весом надавите на нее;

сделайте не менее 30 нажатий, продолжительность каждого около 1 секунды.

Когда потерпевший пришел в сознание, его следует согреть: закутайте его в одеяло, по возможности дайте теплый сладкий чай.

Обязательно дождитесь медиков! Осложнения от утопления могут быть отложенными и проявиться не сразу.