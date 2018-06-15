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Телеканал новостей 24 Новости Медицина

МОЗ планирует изменить работу экстренной медицинской помощи: детали от Супрун

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Супрун рассказала, как в Украине изменят работу экстренной медпомощи
Супрун рассказала, как в Украине изменят работу экстренной медпомощи / Фото из открытых источников

В Украине планируют изменить систему экстренной медицинской помощи. В частности, Министерство здравоохранения хочет оснастить все машины скорой помощи GPS-навигаторами и создать по стране диспетчерские центры.

Об этом рассказала на брифинге и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

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Она отметила, что МОЗ планирует улучшить алгоритмы диспетчеризации, чтобы диспетчер получал вызов и направлял ближайшую машину на место.

Диспетчер будет вводить протоколы – экстренный вызов или нет. Это позволит определить, что это за вызов, какое оборудование нужно, какой автомобиль, в какую больницу везти и так далее. Также в каждом автомобиле должны быть GPS-навигаторы,
– сказала Супрун.

По словам чиновницы, на вызов должен ехать автомобиль, который находится ближе всего к месту происшествия, а не тот, который привязан к конкретной службе скорой помощи.

Супрун подчеркнула, что ежедневно получает информацию о том, как медики не успели приехать на помощь, и пациент умер.

"Мы хотим изменить систему предоставления экстренной помощи от момента звонка на линию экстренной помощи до момента, когда пациента привезли в больницу", – заверила она.

Кроме того, планируют изменить состав бригад скорой помощи. В частности, МОЗ хочет ввести профессии парамедиков, медицинских техников, а также обучать водителей оказанию первой медицинской помощи. Таким образом, все работники экстренных служб повысят свою квалификацию. Министерство также планирует повысить им зарплату и обеспечить качественным оборудованием для работы.

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Однако, чтобы система работала качественно, Супрун пообещала улучшить взаимодействие с другими экстренными службами, которые работают в Украине – ГСЧС, полицией, а также учителями и воспитателями детских садов. Для них проведут специальные тренинги.

При этом, по словам главы МОЗ, процесс реформирования системы экстренной медицинской помощи небыстрый и на него необходимо минимум 5 лет.

Теги: Здоровье Медицина Лечение Медицинская реформа Министерство здравоохранения Украины Ульяна Супрун
Источник: 24 Канал
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