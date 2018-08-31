МОЗ предлагает новые санитарные нормы для школы: как изменится продолжительность выполнения

Министерство здравоохранения в сотрудничестве с Министерством образования и науки предлагает к общественному обсуждению обновленные санитарные нормы для школы. Их могут обновить впервые за 17 лет.

Об этом говорится на сайте МОЗ Украины.

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В министерстве предлагают сократить продолжительность выполнения домашних заданий.

Для 3-9 классов рекомендуется, чтобы выполнение домашних заданий длилось не более 1 часа, для 10-12 классов – не более 1,5 часа. А для учеников первого и второго классов домашние задания вообще не рекомендованы.



Сокращение продолжительности выполнения домашних заданий

Школы получают возможность самостоятельно организовывать пространство

Предлагается отменить нормативы относительно расстояния между партами, а в 1-4 классах рекомендуется обустроить в учебных помещениях места для отдыха и игр.



Планируются места для отдыха и игр

Учителя могут использовать современные технологии

"Разрешено использование в учебном процессе интерактивных досок, мультимедийных технологий и устройств. Учтены возможности современного инженерного обеспечения (освещения, доступа в интернет и т. п.)", – говорится в сообщении МОЗ.



Разрешено использование современных технологий

Отмечено, что после занятий с применением мультимедийных технологий, должна проводиться физкультминутка и гимнастика для глаз, а в конце урока – физические упражнения для профилактики общего утомления.



Должна проводиться физкультминутка

Питание учащихся должно соответствовать современным рекомендациям

Ежедневное меню школ должно включать, как минимум, четыре блюда, а калорийность обеда должна составлять около 30% от суточной потребности в энергии. Также в разработанных рекомендациях четко определено максимально допустимое количество сахара и соли для разных блюд, предложенные продукты, полезные для детского организма. Кроме этого предусмотрена возможность организации кейтеринга.



Питание учащихся должно соответствовать современным рекомендациям

Напомним, нынешние первоклассники будут учиться уже в "Новой украинской школе". Подход к детям, формат занятий, учебный материал – изменили. Для этого еще в апреле правительство распределило и передало областям примерно 1 миллиард гривен. Впрочем, не все регионы их освоили, и кое-где дети еще не будут иметь с 1 сентября новые парты или дидактический материал. Как превратились украинские школы благодаря реформе образования смотрите здесь.