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      БЛОГ Анатолий Амелин
      Соучредитель и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future

      "Мозковий центр" – лучшее антикризисное решение правительства

      -
      Денис Шмигаль / Слово і діло

      Вызовов много, а времени и ресурсов практически нет.

      Правительство Украины, Офис Президента и представители бизнеса создали "мозговой центр" для реагирования на чрезвычайные вызовы. Из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса жизнь людей меняется, поэтому нужна новая антикризисная стратегия.

      Это очень нестандартный шаг для украинского правительства, но единственно правильный!

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      1. Украина и Мир находятся в большой турбулентности и миксе двух кризисных процессов – мировой экономический кризис и вирусная пандемия.

      2. Основная цель Аналитического Центра – иметь оперативную оценку ситуации, эффективный антикризисный план, который позволит экономике, бизнесу, гражданам пройти кризис с меньшими негативными последствиями.

      3. Главная задача – сохранение рабочих мест и уровня доходов населения.
      А для этого нужна поддержка экономике и бизнесу.

      4. Подготовка и реализация плана возможна только при объединении наших общих усилий:
      – Правительства;
      – Аналитических экспертных центров;
      – Бизнеса и бизнес-ассоциаций.

      5. Нужна:
      – оперативная информация;
      – понимание потребностей бизнеса;
      – оценка требуемых ресурсов;
      – источников их привлечения;
      – оценка эффекта;
      – приоритизация задач;
      – эффективные коммуникации.

      Вызовов много, а времени и ресурсов практически нет.

      Ukrainian Institute for the Future считает важным максимально поддержать инициативу.

      Все наши наработки, исследования, экспертный и аналитический потенциал направлен на помощь в подготовке и имплементации антикризисных мер для Украинской экономики.

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      Следующий шаг после прохождения острой фазы кризиса – долгосрочная экономическая стратегия Украины.

      Страны, у которых нет своей прагматичной стратегии развития, являются ресурсом для стран, ее имеющих.

      Украина должна иметь свой план и стать экономически сильным субъектном, страной с сильной экономикой в которой живут счастливые люди.

      Но сначала вместе успешно пройдем кризис.

      Хватит ворчать и ругаться, давайте уже объединяться и вместе строить сильную страну!

      Больно будет беднейшим слоям населения, – Фурса о дефолте в Украине
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      Автор: Анатолий Амелин
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Новости политики Мировой кризис 2020 Публикации Новое правительство Шмыгаля Денис Шмыгаль
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