Може відбутися влітку: у Білому домі сказали, що рано говорити про зустріч Байдена і Путіна
Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден хоче особисто зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним. Дату він не назвав, але у Білому домі зазначили, що це станеться не скоро.
Источник:Брифінг у Білому домі
Про це заявила прессекретарка Білого дому Дженніфер Псакі. Вона додала, що ще рано говорити про місце зустрічі президентів.
До теми Байден хоче зустрітися з Путіним на нейтральній території
Псакі наголосила, що у Білому домі перебувають лише на початку цього процесу.
Коли у нас буде більше деталей, ми їх вам розповімо,
– сказала прессекретарка.
Вона також додала, що зустріч може відбутися аж влітку.
Байден поговорив з Путіним: головне
- Телефонна розмова Байдена та Путіна відбулась 13 квітня 2021 року.
- Президенти обговорили регіональні та міжнародні проблеми. Серед них було питання ескалації на Сході України.
- Президент США закликав Росію знизити напруженість у відносинах з Києвом.
- Байден запропонував Путіну зустрітися на нейтральній території – у третій країні. Насамперед обговорюватимуть актуальні питання у відносинах США і Росії.
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