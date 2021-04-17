Може бути зупинка серця, – лікарі заявили про критичний стан Навального
Лікарі ув'язненого Олексія Навального вимагають пустити їх до опозиціонера. Переглянувши аналізи політика, медики заявили, що його стан – критичний.
Источник:твіттер Анастасії Васильєвої
Лікарка Навального Анастасія Васильєва зазначила, що після перегляду його аналізів медики екстрено звернулися до директора ФСВП. У відкритому листі про його стан просять допустити їх до Навального. Відповіді досі немає.
До речі Важко говорити і лягає на стіл, щоб відпочити, – Навальна про побачення з чоловіком
Що відомо про аналізи Навального
Васильєва наголосила, що рівень калію у сироватці крові Навального становить 7,1 ммоль.
Ці цифри критичні. Це означає і ниркову недостатність, і те, що в будь-яку хвилину можуть відбутися важкі порушення ритму серця: фібриляція шлуночків аж до зупинки серця,
– наголосила Васильєва.
Ще один лікар Навального Ярослав Ашихмін заявив Meduza про ймовірність зупинки серця в опозиціонера.
"Калій катастрофічно високий. У низці випадків такий рівень калію вимагає екстреного гемодіалізу...Може статися блокада, яка призведе до того, що серце зупиниться, а може статися важка аритмія. Пацієнт з таким рівнем калію повинен спостерігатися в реанімації. Такий високий рівень калію ставить під загрозу життя нашого пацієнта", – зазначив Ашихмін
Крім того, у Навального діагностували зростання креатиніну. Цей показник характеризує функцію нирок: наскільки добре вони працюють, як фільтрують кров. Результати аналізів можуть свідчити про ниркову недостатність.
Що відомо про стан здоров'я Навального у колонії
- У колонії здоров'я російського Олексія Навального дуже погіршилось. В опозиціонера з'явились сильні болі у спині.
- Його дружина Юлія Навальна розповіла, що у чоловіка одна нога стала фактично недієздатною.
- Потім у політика з'явився сухий кашель і підвищена температура тіла.
Поделиться новостью