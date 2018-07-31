Може ще й сина Ахметова відправимо на реабілітацію до Хорватії за державний кошт?

На відпочинок до Хорватії разом з дітьми загиблих АТОвців поїхали діти чиновників Краматорська.

Якби чуваки, які відправили дітей впливових батьків під виглядом дітей учасників АТО на відпочинок в Хорватію, вибачились за свій провтик то можна було б забути про цю справу.

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Але ж ні!

Вони пішли на принцип і заявили, що ці діти мають повне право на відпочинок, бо "вони теж з Донецької області і бачили жахи війни".

Син Ахметова теж з Донецької області і бачив жахи війни. Терміново хлопчика на реабілітацію!