Можем ли выстрелить себе в ногу, – президент Сербии о Крыме как части России

Президент Сербии Александр Вучич считает, что признание его страной аннексии Крыма означало бы и признание независимости Косово, правда с другой стороны только Россия из членов ООН поддерживает территориальную целостность этого балканского государства. Кроме того, Кремль не имеет ничего против ее европейских стремлений.

Такое заявление он сделал в комментарии французскому изданию Le Monde.

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"Мы не признали Крым частью России. Если бы мы это сделали, это бы означало, что мы поддерживаем независимость Косово. Но поставьте себя на наше место. Кто из постоянных членов Совета Безопасности ООН поддерживает нашу территориальную целостность? Россия. Можем ли мы выстрелить себе в ногу?" – отметил политик.



В то же время он подчеркнул, что видит Сербию частью Евросоюза и членство в нем является целью на ближайшие годы, однако это, по его словам, никак не противоречит курсу на дружбу с Россией.



"Нет никаких противоречий. Французский президент сказал то же самое, что Россия – дружественная страна. С нашей стороны мы хотим укрепить традиционные связи с Россией, наше торговое сотрудничество. С военной точки зрения мы придерживаемся нейтралитета. Но, конечно, мы находимся на европейскому пути. Я об этом заявляю и в Брюсселе, и в Вашингтоне, и в Москве, и Владимир Путин никогда ничего не говорил против наших европейских амбиций", – констатировал президент Сербии.



Как пояснил Вучич, европейские ценности являются для его страны целью номер один, поэтому он хочет, чтобы Сербия присоединилась к странам, в которых царит демократия, свобода и свободная торговля.

Напомним, ранее, когда ряд стран начала высылать российских дипломатов в связи с делом Скрипаля, Вучич провел телефонный разговор с Путиным, во время которого пообещал то, что Сербия этого делать не будет.