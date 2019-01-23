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      "Можем ожидать, чего угодно": почему количество больных корью в Украине неуклонно растет

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      Корь в Украине рассвирепела не на шутку: с начала 2019 года от этой болезни умерло пять человек. Ежедневно на карантин закрывают десятки учебных заведений по всей стране, а больницы не успевают принимать пациентов.

      От начала года в Украине корью заболели почти 10 тысяч человек. В Минздраве уже отметили, что Украина сейчас действительно на пороге эпидемии кори.

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      Впрочем, объявлять ли эпидемию, должна решить специальная комиссия, которую соберут до конца недели.

      Когда есть эпидемия, тогда имеем больше полномочий, чтобы расширить список людей, которым предоставят бесплатную вакцину – чтобы они имели доступ к качественным вакцинам, которые уже закуплены государством,
      объяснила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

      Количество больных корью в Одесской области неуклонно растет. "Обучения нет, у нас карантин" – с такими словами 23 января в школы и садики не пустили детей в поселке Шевченково. Еще три дня назад детей с диагнозом "корь" было всего 14, теперь их уже почти полсотни.

      Очередную вспышку инфекции зафиксировали и в одной из школ-интернатов в Николаеве. Здесь заболело девять воспитанников и трое работников заведения. Врачи рассказали, что основная причина – отсутствие прививок. Поэтому призывают не медлить с вакцинацией.

      Если вакцинация достигает уровня 95%, тогда можно спокойно отдыхать и не вспоминать о кори. И если этот показатель ниже, то мы можем ожидать всего, чего угодно,
      – прокомментировала Татьяна Цымбал, главный врач Николаевской областной инфекционной больницы

      Именно из-за отсутствия прививки в школу не ходят более тысячи школьников в Луцке: их отстранили от учебы. Такое решение каждая школа принимает самостоятельно, все – чтобы уберечься от эпидемии.

      Худшей ситуация остается на Львовщине. Ульяна Супрун сообщила, что Минздрав там начинает спецоперацию, чтобы вакцинировать почти 29 тысяч детей.

      В течение 2018 года корью в Украине заболели более 50 тысяч украинцев. Наибольшее количество больных тогда зафиксировали на Львовщине, Винницкой, Ровенской областях и в Киеве.

      Кір в Україні

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      Автор: Леся Выговская
      Теги: Новости Украины Здоровье Лечение Министерство здравоохранения Украины Вакцина Корь Ульяна Супрун Эпидемия
      Источник: 24 канал
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