"Можем ожидать, чего угодно": почему количество больных корью в Украине неуклонно растет

Корь в Украине рассвирепела не на шутку: с начала 2019 года от этой болезни умерло пять человек. Ежедневно на карантин закрывают десятки учебных заведений по всей стране, а больницы не успевают принимать пациентов.

От начала года в Украине корью заболели почти 10 тысяч человек. В Минздраве уже отметили, что Украина сейчас действительно на пороге эпидемии кори.

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Впрочем, объявлять ли эпидемию, должна решить специальная комиссия, которую соберут до конца недели.

Когда есть эпидемия, тогда имеем больше полномочий, чтобы расширить список людей, которым предоставят бесплатную вакцину – чтобы они имели доступ к качественным вакцинам, которые уже закуплены государством,

– объяснила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Количество больных корью в Одесской области неуклонно растет. "Обучения нет, у нас карантин" – с такими словами 23 января в школы и садики не пустили детей в поселке Шевченково. Еще три дня назад детей с диагнозом "корь" было всего 14, теперь их уже почти полсотни.

Очередную вспышку инфекции зафиксировали и в одной из школ-интернатов в Николаеве. Здесь заболело девять воспитанников и трое работников заведения. Врачи рассказали, что основная причина – отсутствие прививок. Поэтому призывают не медлить с вакцинацией.

Если вакцинация достигает уровня 95%, тогда можно спокойно отдыхать и не вспоминать о кори. И если этот показатель ниже, то мы можем ожидать всего, чего угодно,

– прокомментировала Татьяна Цымбал, главный врач Николаевской областной инфекционной больницы

Именно из-за отсутствия прививки в школу не ходят более тысячи школьников в Луцке: их отстранили от учебы. Такое решение каждая школа принимает самостоятельно, все – чтобы уберечься от эпидемии.

Худшей ситуация остается на Львовщине. Ульяна Супрун сообщила, что Минздрав там начинает спецоперацию, чтобы вакцинировать почти 29 тысяч детей.

В течение 2018 года корью в Украине заболели более 50 тысяч украинцев. Наибольшее количество больных тогда зафиксировали на Львовщине, Винницкой, Ровенской областях и в Киеве.

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