Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ СМЕРТЬ ВАЛЕРИЯ ДАВИДЕНКО КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ СМЕРТЬ ВАЛЕРИЯ ДАВИДЕНКО КОРОНАВИРУС COVID-19

Может ответить за козла: против Богдана призывают открыть дело

- Читати новину українською
Против Богдана могут начать производство за случай в зоопарке
Андрей Богдан в зоопарке / Скриншот с видео

Юристы инициировали открытие уголовного производства против экс-главы Офиса Президента Андрея Богдана. Юристов возмутило поведение Богдана в киевском зоопарке, где он ударил козла.

Богдана обвиняют в жестоком обращении с животными

Привлечь Богдана к ответственности хотят за жестокое обращение с животными. Об этом сообщил в своем фейсбуке юрист Алексей Шевчук.

Актуально Бывшего главу ОПУ Андрея Богдана заметили с какими-то козлами: видео

Сейчас инициаторы производства ждут реакции полиции.

Что известно о скандале с Богданом в зоопарке

  • Андрея Богдана в столичном зоопарке заметил журналист Роман Сухан.
  • На опубликованном видео заметно, что экс-глава Офиса Президента тянул козла за рога, высаживал животному на спину собаку.
  • Также Богдан ударил козла и назвал его "казлиной дурной".
  • Пользователи соцсетей, в частности активист Андрей Дзиндзя, предположили, что Богдан был нетрезв.
  • Возмутило людей и то, что все действо происходило на глазах многих детей.

Смотрите видео из зоопарка:

 
Автор: Ирина Пундор
Теги: Новости Украины Полиция Новости Киева Мир животных Курьезные новости Скандал Андрей Богдан
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Изнасилование в Кагарлыке: полиция привлекает как борцов с преступностью, так и садистов
25 мая , 22:00 Изнасилование в Кагарлыке: полиция привлекает как борцов с преступностью, так и садистов
Анна Маляр
Главные новости за 25 мая: полицейские изнасиловали женщину в Кагарлыке, доходы Медведчука
25 мая , 21:01 Главные новости за 25 мая: полицейские изнасиловали женщину в Кагарлыке, доходы Медведчука
Андрій Шляхтін
Что будет с мировой экономикой в 2020 году: три разных сценария развития
25 мая , 21:11 Что будет с мировой экономикой в 2020 году: три разных сценария развития
Тетяна Панасюк