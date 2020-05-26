Может ответить за козла: против Богдана призывают открыть дело
Юристы инициировали открытие уголовного производства против экс-главы Офиса Президента Андрея Богдана. Юристов возмутило поведение Богдана в киевском зоопарке, где он ударил козла.
Богдана обвиняют в жестоком обращении с животными
Привлечь Богдана к ответственности хотят за жестокое обращение с животными. Об этом сообщил в своем фейсбуке юрист Алексей Шевчук.
Актуально Бывшего главу ОПУ Андрея Богдана заметили с какими-то козлами: видео
Сейчас инициаторы производства ждут реакции полиции.
Что известно о скандале с Богданом в зоопарке
- Андрея Богдана в столичном зоопарке заметил журналист Роман Сухан.
- На опубликованном видео заметно, что экс-глава Офиса Президента тянул козла за рога, высаживал животному на спину собаку.
- Также Богдан ударил козла и назвал его "казлиной дурной".
- Пользователи соцсетей, в частности активист Андрей Дзиндзя, предположили, что Богдан был нетрезв.
- Возмутило людей и то, что все действо происходило на глазах многих детей.
Смотрите видео из зоопарка:
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