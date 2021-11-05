Глава офиса генпрокурора отметила, что наказание по статье, которую инкриминируют парню, предусматривает до 8 лет лишения свободы.
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Венедиктова пояснила, что к несовершеннолетнему виновнику ДТП могут применить более слабое наказание – 7 лет лишения свободы.
По статье, которую инкриминируют несовершеннолетнему, "нарушение правил безопасности дорожного движения" с тяжелыми последствиями, предусмотрено наказание до 8 лет. Однако, учитывая, что он несовершеннолетний, парень может получить до 7 лет лишения свободы,
– сказала генпрокурор.
В то же время, как подчеркнула Венедиктова, наказание должны понести родители парня.
"Мы будем добиваться, хотя это другая история, о привлечении к ответственности родителей. Нам всем нужно помнить, что за такие преступления несут ответственность не только дети, но и родители", – отметила генеральный прокурор.
Смертельное ДТП в Харькове: что известно
- Вечером 26 октября в Харькове Infinity на большой скорости влетела на перекрестке в Chevrolet. 58-летний водитель последнего сразу погиб. Следствие утверждает, что за рулем был 16-летний Николай. Сам он этого "не помнит". К слову, у подростка никогда не было водительских прав.
- Впоследствии полиция Харькова рассказала, что виновник ДТП должен был бы находиться в СИЗО из-за дела о драке с применением холодного оружия, однако вышел под залог в размере 105 тысяч гривен.
- Подростку объявили подозрение и избрали меру пресечения. Парня отправили в СИЗО на 2 месяца без возможности внесения залога.