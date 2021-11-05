Может получить небольшой срок, – Венедиктова о наказании харьковскому мажору

Несовершеннолетний юноша, совершивший жуткое ДТП в Харькове, может получить небольшой срок. Как заявила генпрокурор Ирина Венедиктова, парень может получить лишь до 7 лет лишения свободы.

Глава офиса генпрокурора отметила, что наказание по статье, которую инкриминируют парню, предусматривает до 8 лет лишения свободы.

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Венедиктова объяснила, что к несовершеннолетнему виновнику ДТП могут применить более слабое наказание – 7 лет лишения свободы.

По статье, которую инкриминируют несовершеннолетнему, "нарушение правил безопасности дорожного движения" с тяжелыми последствиями, предусмотрено наказание до 8 лет. Однако, учитывая, что он несовершеннолетний, он может получить до 7 лет лишения свободы,

– сказала генпрокурор.

В то же время, как подчеркнула Венедиктова, наказание должны понести родители парня.

"Мы будем добиваться, хотя это другая история, о привлечении к ответственности родителей. Нам всем нужно помнить, что за такие преступления несут ответственность не только дети, но и родители", – отметила генеральный прокурор.

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