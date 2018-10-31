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      Может ли богатство продлить жизнь: комментарий ученых

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      Может ли богатство продлить жизнь
      Может ли богатство продлить жизнь / unsplash.com

      Социальный статус человека может серьезно меняться в различные годы жизни и это тоже сказывается на продолжительности жизни.

      К такому выводу пришли датские экономисты, передает "Країна здоров'я".

      Они провели анализ – как менялся социальный статус людей, которым было 40 лет, и собрали данные о нескольких миллионах жителей Дании, умерших с 1980 по 2013 годы.

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      Ученые пришли к выводу, что в среднем обеспеченные люди в возрасте около 40 лет живут на 3 года дольше, чем их бедные сверстники.

      Чем старше они становятся – тем сильнее стирается граница. То есть, с точки зрения социологии, разницы в продолжительности жизни для разных слоев населения нет. Стоит отметить, что в Дании хорошо развита бесплатная медицина.

      Вывод ученых: богатство нельзя считать фактором, который продлевает жизнь.

      via GIPHY

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      Теги: Здоровая жизнь исследования Здоровье Долголетия LifeStyle
      Источник: 24 Канал
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