Может ли человек поседеть за одну ночь

Существует мнение, что от пережитого стресса человек может поседеть фактически за одну ночь. Но возможно ли это с точки зрения науки?

Волосам определенный цвет придают два меланиновых пигмента: эвмеланин и феомеланин, которые определяют насыщенность цвета и его оттенок, передает ВВС.

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С возрастом клетки в волосяных фолликулах прекращают производить эти пигменты, и волосы теряют цвет.

Исследование показало, что волосы седеют от воздействия того самого вещества, которым его искусственно освещают в салонах – меланиновые клетки вырабатывают пероксид водорода, который расщепляется ферментом каталазой.

Ученые до сих пор до конца не знают, что именно вызывает внезапное поседение волос. Но кое-что выяснить удалось – механизм, в ходе которого хронический стресс вызывает повреждения ДНК у мышей, может привести к поседению волос.

Возможно, иммунная система ударяет лишь по волосам с пигментом, не воздействуя на волосяные фолликулы, которые его больше не производят.

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