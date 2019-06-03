Может ли Игорь Палица стать премьером: в партии "Слуга народа" дали комментарий
Координатор предвыборного штаба "Слуги народа" Александр Корниенко рассказал, что назначения в правительство сейчас дискутируются только на уровне определения принципов отбора на определенную должность. Уже после этого будут думать о персоналиях. И даже, если одним из претендентов будет Игорь Палица, сначала обратят внимание на то, подходит ли он под принцип, какие у него опыт и видение.
Об этом он отметил в интервью журналисту 24 канала Антону Голобородько в программе "Голобородько".
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Допустим, "Слуга народа" прошла в парламент каким-то количеством, даже сформировали свое большинство. Вы знаете, что вы будете делать?
Естественно. Правительство назначать.
Кого?
Это дискутируется сейчас.
Есть уже какие-то кандидаты?
Сейчас дискутируется принцип. Может быть несколько принципов. Мы их сейчас обсуждаем.
Каких?
Может быть технократ. Это даже принцип тире портрет. Без персоналий пока. Люди с политической ответственностью. Потому что мы понимаем, что технократ даже на политической должности все равно будет без политической такой... расцветка такая яркая. Человек с политической ответственностью. Человек с опытом. Человек без опыта. То есть сейчас дискутируется, какой человек нам нужен, исходя из тех задач, которые мы видим для экономики и для наведения порядка в этой области.
(... далее в интервью говорится о возвращении Саакашвили и вероятности того, что он станет премьером)
Такой человек как Палица может быть премьер-министром?
Ну мы же не о личностях говорим.
Ну вы говорите о принципах. И вот: исходя из ваших принципов...?
Надо смотреть его опыт. Надо смотреть его видение. Сначала принцип, как это будет. Потом – под него персоналия.
А принципа пока нет?
Да. Он дискутируется.
Игорь Палица
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Что такое программа "Голобородько"Голобородько о Голобородько. Это программа 24 канала, где журналист Антон Голобородько рассказывает о том, что происходит за стенами Банковой при новом президенте. И объясняет, почему не стоит путать Владимира Зеленского с его героем Василием Голобородько.
Видео полного интервью с координатором предвыборного штаба "Слуги народа" Александром Корниенко: