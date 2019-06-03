Может ли Игорь Палица стать премьером: в партии "Слуга народа" дали комментарий

Координатор предвыборного штаба "Слуги народа" Александр Корниенко рассказал, что назначения в правительство сейчас дискутируются только на уровне определения принципов отбора на определенную должность. Уже после этого будут думать о персоналиях. И даже, если одним из претендентов будет Игорь Палица, сначала обратят внимание на то, подходит ли он под принцип, какие у него опыт и видение.

Об этом он отметил в интервью журналисту 24 канала Антону Голобородько в программе "Голобородько".

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Допустим, "Слуга народа" прошла в парламент каким-то количеством, даже сформировали свое большинство. Вы знаете, что вы будете делать?

Естественно. Правительство назначать.

Кого?

Это дискутируется сейчас.

Есть уже какие-то кандидаты?

Сейчас дискутируется принцип. Может быть несколько принципов. Мы их сейчас обсуждаем.

Каких?

Может быть технократ. Это даже принцип тире портрет. Без персоналий пока. Люди с политической ответственностью. Потому что мы понимаем, что технократ даже на политической должности все равно будет без политической такой... расцветка такая яркая. Человек с политической ответственностью. Человек с опытом. Человек без опыта. То есть сейчас дискутируется, какой человек нам нужен, исходя из тех задач, которые мы видим для экономики и для наведения порядка в этой области.

(... далее в интервью говорится о возвращении Саакашвили и вероятности того, что он станет премьером)

Такой человек как Палица может быть премьер-министром?

Ну мы же не о личностях говорим.

Ну вы говорите о принципах. И вот: исходя из ваших принципов...?

Надо смотреть его опыт. Надо смотреть его видение. Сначала принцип, как это будет. Потом – под него персоналия.

А принципа пока нет?

Да. Он дискутируется.



Игорь Палица

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Что такое программа "Голобородько"Голобородько о Голобородько. Это программа 24 канала, где журналист Антон Голобородько рассказывает о том, что происходит за стенами Банковой при новом президенте. И объясняет, почему не стоит путать Владимира Зеленского с его героем Василием Голобородько.

Видео полного интервью с координатором предвыборного штаба "Слуги народа" Александром Корниенко: