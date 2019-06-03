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      Может ли Игорь Палица стать премьером: в партии "Слуга народа" дали комментарий

      127 Читати новину українською
      Игорь Палица
      Игорь Палица / ukrop.party

      Координатор предвыборного штаба "Слуги народа" Александр Корниенко рассказал, что назначения в правительство сейчас дискутируются только на уровне определения принципов отбора на определенную должность. Уже после этого будут думать о персоналиях. И даже, если одним из претендентов будет Игорь Палица, сначала обратят внимание на то, подходит ли он под принцип, какие у него опыт и видение.

      Об этом он отметил в интервью журналисту 24 канала Антону Голобородько в программе "Голобородько".

      Читайте также: Кого Зеленский назначил на ключевые должности: список

      Допустим, "Слуга народа" прошла в парламент каким-то количеством, даже сформировали свое большинство. Вы знаете, что вы будете делать?

      Естественно. Правительство назначать.

      Кого?

      Это дискутируется сейчас.

      Есть уже какие-то кандидаты?

      Сейчас дискутируется принцип. Может быть несколько принципов. Мы их сейчас обсуждаем.

      Каких?

      Может быть технократ. Это даже принцип тире портрет. Без персоналий пока. Люди с политической ответственностью. Потому что мы понимаем, что технократ даже на политической должности все равно будет без политической такой... расцветка такая яркая. Человек с политической ответственностью. Человек с опытом. Человек без опыта. То есть сейчас дискутируется, какой человек нам нужен, исходя из тех задач, которые мы видим для экономики и для наведения порядка в этой области.

      (... далее в интервью говорится о возвращении Саакашвили и вероятности того, что он станет премьером)

      Такой человек как Палица может быть премьер-министром?

      Ну мы же не о личностях говорим.

      Ну вы говорите о принципах. И вот: исходя из ваших принципов...?

      Надо смотреть его опыт. Надо смотреть его видение. Сначала принцип, как это будет. Потом  под него персоналия.

      А принципа пока нет?

      Да. Он дискутируется.

      ігор палиця
      Игорь Палица

      Также в интервью:
      Финансирует ли Коломойский "Слугу народа"
      • Симпатизируем и сочувствуем, – у Зеленского рассказали, как относятся к партии Вакарчука "Голос"
      • Актер "Квартала 95" будет баллотироваться в парламент
      Станет ли Саакашвили премьер-министром
      • У Зеленского рассказали об идеологии "Слуги народа"

      Что такое программа "Голобородько"Голобородько о Голобородько. Это программа 24 канала, где журналист Антон Голобородько рассказывает о том, что происходит за стенами Банковой при новом президенте. И объясняет, почему не стоит путать Владимира Зеленского с его героем Василием Голобородько.

      Видео полного интервью с координатором предвыборного штаба "Слуги народа" Александром Корниенко:

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Назначения Зеленского Слуга народа Кабинет Министров Украины Игорь Коломойский
      Источник: 24 канал
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