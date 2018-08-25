Может ли навредить здоровью агрофитнес: ответ Супрун
Работа на огороде или в саду кажется сложной – это могут подтвердить те, кто ощущал на себе последствия этого вида фитнеса.
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун объясняет, что это сильная нагрузка на мышцы.
Читайте также: Супрун напомнила правила безопасности в толпе
Некоторые занятия действительно напоминают работу в тренажерном зале.
"Плюс" такого вида фитнеса – это польза для психического здоровья. Работа на природе снижает уровень гормона кортизола в организме, что в свою очередь уменьшает напряжение и симптомы тревожности.
Может ли навредить здоровью агрофитнес
К тому же, садоводство внедряют в некоторых клиниках для людей с психическими болезнями. Различные инструменты способны развивать различные мышцы тела. Именно поэтому агрофитнес содержит аэробные упражнения для укрепления мышц.
Сравнивая агрофитнес и просто фитнес, первый не спланированный и не циклический. Также такие тренировки разнообразные и не монотонные.
С "минусов" агрофитнеса – риск получить травму, боль в мышцах и суставах. Таким образом, он серьезно может навредить организму.
В земле живет возбудитель столбняка, а, следовательно, существует риск подцепить опасное заболевание.
Чтобы избежать травм, попробуйте чередовать виды деятельности, работать недолго, часто делать перерывы и разминки. Супрун отметила, что на следующий день необходимо отдохнуть.
Агрофитнес: польза и вред
Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.