Может ли навредить здоровью агрофитнес: ответ Супрун

Работа на огороде или в саду кажется сложной – это могут подтвердить те, кто ощущал на себе последствия этого вида фитнеса.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун объясняет, что это сильная нагрузка на мышцы.

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Некоторые занятия действительно напоминают работу в тренажерном зале.

"Плюс" такого вида фитнеса – это польза для психического здоровья. Работа на природе снижает уровень гормона кортизола в организме, что в свою очередь уменьшает напряжение и симптомы тревожности.

Может ли навредить здоровью агрофитнес

К тому же, садоводство внедряют в некоторых клиниках для людей с психическими болезнями. Различные инструменты способны развивать различные мышцы тела. Именно поэтому агрофитнес содержит аэробные упражнения для укрепления мышц.

Сравнивая агрофитнес и просто фитнес, первый не спланированный и не циклический. Также такие тренировки разнообразные и не монотонные.

С "минусов" агрофитнеса – риск получить травму, боль в мышцах и суставах. Таким образом, он серьезно может навредить организму.

В земле живет возбудитель столбняка, а, следовательно, существует риск подцепить опасное заболевание.

Чтобы избежать травм, попробуйте чередовать виды деятельности, работать недолго, часто делать перерывы и разминки. Супрун отметила, что на следующий день необходимо отдохнуть.

Агрофитнес: польза и вред