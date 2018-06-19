Может ли Украина обжаловать место проведения поединка Усыка в Москве

21 июля 2018 в Москве на арене "Олимпийский" состоится финальный поединок World Boxing Super Series за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между чемпионом WBC, WBO Александром Усыком и чемпионом WBA, IBF Муратом Гассиевым.

Поединок планировали провести 11 мая в Саудовской Аравии. Однако из-за травмы украинца финал пришлось перенести.

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Федерация бокса определила новую дату и место – 21 июня в Москве. Это решение после бойкота Чемпионата мира по футболу и на фоне геополитических проблем восприняли неоднозначно. Промоутеры боксера, неохотно, но информацию подтвердили.



Один из основателей компании K2 Promotions Виталий Кличко также подтвердил место поединка.

Если такое решение принято, то ему ничего не остается, как прийти и победить в Москве,

– отметил Виталий Кличко.

Если Усык от поединка откажется, то в финале может боксировать Майрис Бриедис. Эксперты же убеждены, Россия повлияла на решение всемирной организации бокса.



Спортивный комментатор бокса Дмитрий Лазуткин комментировал в свое время другой поединок украинца и россиянина в Москве. Это был бой между Кличко и Поветкиным. Тогда, еще до войны, агрессии уже было достаточно. На этот раз, Дмитрий уверен – можно ждать чего-угодно.

Если Усык победит, то там может быть большое количество провокаций, что очень непросто будет выкрутить эту ситуацию в свою пользу,

– добавил Лазуткин.

Сам же Александр Усык не раз заявлял, что на него не влияет давление чужих трибун и усиленно готовится к финалу.