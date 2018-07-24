Может ли Украина "спасти" Европу, или к какому Западу мы в конце концов придем?

Украина выбрала свой путь – мы идем в Европу, в Евросоюз, в НАТО. Мы имеем твердое намерение выкарабкаться из жирного болота "русского мира", и намерение это с недавних пор закреплено в украинском законодательстве.

Однако, мир, к которому мы направляемся, сейчас стремительно меняется и может так случиться, что, преодолев долгую и трудную дорогу, в конце Украина увидит совсем не тот Запад, к которому стремилась.

К большому сожалению, в украинском околополитическом обществе укоренилась довольно-таки мерзкая привычка ругаться словом "либераст". Пришла эта привычка из России, где подобные ярлыки имеют давнюю традицию: достаточно вспомнить, как в 1917 году революционные солдаты и матросы" ругались словечком "кадеты", даже не разбираясь, кого именно имеют в виду – членов партии конституционных демократов или учеников первых-четвертых классов военных учебных заведений...

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На линии огня

На самом же деле, быть либералом отнюдь не стыдно: современная европейская цивилизация стоит на либеральных началах. Права человека и права народов – именно такими были центральные понятия либерализма периода его бурного расцвета после Второй мировой войны. Именно они определяли то, что сейчас называется "послевоенным мировым устройством". Дональд Трамп и Владимир Путин и словом не обмолвились об этих понятиях во время саммита в Хельсинки. Это можно воспринять, как намек: по мнению двух президентов, либеральный мировой порядок, каким мы его знаем, приближается к своему концу. Или вообще уже кончился. Зато начинается эпоха "договорняков", когда малые и большие "паханы" будут забивать друг другу "стрелки" и будут договариваться о разделе "зон влияния", отнюдь не смотря на "малых сих", которые имеют несчастье в тех зонах оказаться. Что-то вроде раннего Средневековья, баронов и вожаков зловещих банд – но уже на современном уровне и при наличии убийственной и шпионской техники... либерализм, демократия? Оба эти понятия оказались "на линии огня" – во многих аспектах, как внешних так и внутренних.

В том, что Россия осуществила массированное влияние на американские президентские выборы, вряд ли кто-то еще сомневается – разве что сам Трамп, который заявляет, что доверяет российскому президенту, когда тот с "честным-пречесним" лицом клянется, что ничего такого он не делал. Впрочем, даже Трамп теперь уже нехотя признается – мол, да, "влезла Россия в наши выборы, но это ничего не значит, я победил "па-чеснаку", а вмешивались россияне на пользу... Хиллари Клинтон". Этими действиями и заявлениями американский лидер легитимизирует (из вполне эгоистичных побуждений) постороннее вмешательство в демократический избирательный процесс – вмешательство, которое можно было наблюдать не только в США, но и во Франции, Великобритании и даже Каталонии.



Трамп верит словам Путина о том, что Россия не пыталась повлиять на исход выборов в США, тем самым глава Белого дома дает "зеленый свет" на постороннее вмешательство в демократический избирательный процесс в своей стране

Можно не сомневаться, что Путин сделал выводы: подобное преступление не привело к последствиям. Это может стать для "кремлевского хозяина" большим шагом вперед – к цели, которую ему многие приписывают, а именно – раскол и ослабление либерального Запада и его мощнейших международных организаций вроде НАТО и Евросоюза. Наверное, достижение этой цели было бы для него идеальной местью за уничтожение Советского Союза, который Путин называл "величайшей геостратегической катастрофой XX века".

Трамп и путинские категории

Впрочем, даже если Путин и путинская Россия вызывают немалое восхищение как крайних правых, так и крайних левых "антисистемных" партий по всей Европе, даже, если "троечник с КГБ" стал сейчас объектом поклонения для всевозможных коммунистических и неофашистских лидеров – настоящая опасность исходит из глубины самого Запада. В первую очередь – это Дональд Трамп, который рвет в клочья все, что долгое время склеивало либерально-демократические принципы западного мира. Такие международные правила и соглашения, как Парижская климатическая, ООН или Всемирная торговая организация – кажутся теперь неважными и лишенными влияния. Верховенство права становится пустым звуком, а затем начинается эпоха верховенства "права сильного".



Трамп и его политика опасные для западного мира

Кажется, что Трамп вообще мыслит о политике именно путинскими категориями – он делит мир на "зоны влияния" и оценивает страны по критерию их военных мощностей. Те, кто в этой категории имеют чем похвастаться (Россия, Северная Корея), могут заслужить дружбу с Трампом. А те, кто, как и европейцы, "отстают" по количеству войск и вооружений, могут превратиться во "врагов" или же "корм". Эффект отчуждения усиливается еще и нынешней экономической политикой США – протекционистской и отнюдь не либеральной. Своими торговыми войнами почти против всего мира Трамп лишь ускоряет падение либеральной идеи.

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Каким будет украинский путь в Европу?

А что же Европа, к которой решительно направляется Украина? Старый континент еще, слава Богу, не превратился в такой себе волейбольный мяч в руках "супердержав". Но и здесь давно уже чувствуют себя достаточно уверенно разнообразные "геростраты либерализма", которые попирают основные принципы либерального общества: правовое государство, свободные СМИ или, скажем, права меньшинств. К примеру, в НАТО Турция при Эрдогане наглядно демонстрирует, как эффективнее бороться с любыми проявлениями правового мировосприятия. В пределах Евросоюза борьба с либерализмом и правом ведется в Венгрии Виктора Орбана или Польше Ярослава Качинского – оба лидера имеют собственные, довольно-таки абсурдные представления о том, что такое демократия. Они не хотят либеральной демократии – скорее, эти политики являются сторонниками "управляемой демократии" а-ля Путин.

Стоит отметить, что либеральная Европа самостоятельно вызвала еще одну мощную атаку на себя, вызвавшись принять миллионы беженцев, создав этим целый антидемократический фронт. С одной стороны – много европейских противников миграции в тоже время являются противниками демократии (за примерами далеко ходить не надо – та же немецкая пропутинская праворадикальная AfD или австрийская FPÖ), с другой же – в Европу попали миллионы людей, чье мировосприятие является не демократически-либеральным, а религиозно-фундаменталистским.

У европейских неонацистов и исламистов есть общий враг – либеральный европейский уклад. И от этой вражды они легко отыскивают общие позиции: скажем, права женщин является для них злом, не говоря уже о правах сексуальных меньшинств. Наивное ультралиберальное представление о том, что все беженцы из мусульманских стран, попадая в Европу, оставляют за ее границами взлелеянные в них с детства базовые представления об окружающем мире – было бы смешным, если бы не таким губительным.

Несчастный беженец из Нигерии, которого в Кельне приговорили за то, что он изнасиловал и утопил девушку, действительно возмущается и не может понять, за что его наказывают – он же в конце концов не человека убил, а женщину. Палестинец, который набросился на американского профессора-еврея, увидев на том кипу, вполне серьезно упрекает немцам во время суда – мол, что же вы, братчики, не довели до конца дело вашего великого соотечественника Адольфа Гитлера? Это все – не бравада, не глупость отдельных бестолковых олухов. Это – взлелеянное с детства мировосприятие.

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Вынужденный противостоять торговой войне, объявленной Трампом, Евросоюз отчаянно ищет себе новых партнеров, которые бы могли хотя бы частично заменить США в роли защитника либерального мирового порядка. И такой партнер находится почти сразу – это... коммунистический Китай, на которого возлагают теперь огромные надежды отчаявшиеся европейцы. Но вряд ли КНР станет поддерживать европейский либерализм.

Впрочем, не следует считать, что "слабым" либералам вот-вот придет каюк. Демократия, правовое государство и прочие либеральные ценности выкристаллизовывались в обществе слишком долго и сами собой являются слишком мощными, чтобы их можно было бы просто отбросить и вернуться к Темным векам. И, что интересно – именно новые страны, которые движутся в Евросоюз, имеют шанс стать новыми опорами настоящей демократии – вместо обессиленных под многочисленными ударами с разных сторон старых "грандов".

Именно в государствах, подобных Украине, которые вынуждены защищать свое существование и свои земли от жадных захватчиков, может окрепнуть новая демократия: сильная, сталая и боевая (не путать с воинствующей). И тогда Украина сможет преодолеть свой путь к Европе немного иначе: не "скалеченными прохожими", которых жалко; не "учениками", которые нуждаются в постоянных наставлениях и руководстве, а наоборот – бойцами за саму основу нынешней Европы и, возможно, даже стать ее спасителями. Все зависит только от нас.

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