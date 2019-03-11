Может ли Украина вернуть Крым и закончить войну на Донбассе еще при власти Путина

Урегулирование ситуации на Донбассе, где пятый год идет российско-украинская война, может произойти еще во время пребывания при власти в России Владимира Путина.

Путин хочет разменять на что-то урегулирование конфликта на Востоке Украины, или сделать так, чтобы сохранить лицо Кремлю, отметил бывший депутат Государственной Думы России Илья Пономарев в интервью "Обозревателю".

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Донбасс сам Путин не хочет. И там урегулирование может произойти еще при путинской власти. Они бы хотели или на что-то это разменять, или предпринять такие шаги, которые позволили бы Кремлю сохранить лицо при урегулировании. Если не упираться в эти Минские соглашения, то войну на той территории можно прекратить,

– заявил Пономарев.

Кроме того, введение миротворцев на Донбасс является реальным. Украина может добиться присутствия миссии на оккупированных территориях даже при посредничестве США, которые имеют общую с Киевом позицию.

Вместе с тем, вопрос незаконно аннексированного Крыма будет решен только после смены власти в России.

"Крым – этот вопрос действительно будет решен только тогда, когда сменится власть в Кремле. Это будет очень болезненная тема, но я уверен, что мы ее все равно решим", – подытожил экс-депутат РФ.



Откуда Россия может вторгнуться в Украину

Почему Путин хочет захватить Украину?

Российский президент Владимир Путин продолжит бороться за Украину и вмешиваться в ее внутренние дела. Он мечтает воплотить свой имперский замысел – создать "великую Россию". Экс-президент Польши Александр Квасьневский убежден, что глава Кремля имеет две стратегические цели – стать крупным игроком на мировой арене, что ему уже не удалось, и сделать Россию "собирателем бывших стран СССР". В то же время, Путин понимает, что страны Балтии ему не достанутся, поэтому его аппетит больше всего нацелен на соседнюю Украину.