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Может ли женщина жить без секса и оргазма: ответ врача

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Женщина может жить без секса и оргазма
Женщина может жить без секса и оргазма / unsplash.com

Акушер-гинеколог Ольга Белоконь убеждена, что организм женщины может жить без секса, но только при некоторых условиях.

Врач отметила, что секс для женщины не является обязательным и необходимым в жизни, пишет MedOboz.

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Она может нормально жить в том случае, если отсутствие секса или оргазма не вызывает психологических страданий.

От отсутствия секса женщина не заболеет и не умрет раньше, чем женщины, которые периодически занимались им.

Проблемой могут стать страдания из-за отсутствия секса и удовлетворения от него.

В таких случаях необходимо обратиться к специалисту. Такую проблему можно решить путем устранения психологических блоков и понимания женской физиологии.

К слову, медики констатируют, что такое интимное увлечение мужчин как мастурбация стало настоящим "наркотиком". А все – из-за просмотра порнографии.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Психология Секс
Источник: 24 Канал
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