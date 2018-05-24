Может ли женщина жить без секса и оргазма: ответ врача
Акушер-гинеколог Ольга Белоконь убеждена, что организм женщины может жить без секса, но только при некоторых условиях.
Врач отметила, что секс для женщины не является обязательным и необходимым в жизни, пишет MedOboz.
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Она может нормально жить в том случае, если отсутствие секса или оргазма не вызывает психологических страданий.
От отсутствия секса женщина не заболеет и не умрет раньше, чем женщины, которые периодически занимались им.
Проблемой могут стать страдания из-за отсутствия секса и удовлетворения от него.
В таких случаях необходимо обратиться к специалисту. Такую проблему можно решить путем устранения психологических блоков и понимания женской физиологии.
К слову, медики констатируют, что такое интимное увлечение мужчин как мастурбация стало настоящим "наркотиком". А все – из-за просмотра порнографии.