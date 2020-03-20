Может себе позволить: Шахова обвинили в полетах за границу во время действия ограничений

У народного депутата Украины Сергея Шахова обнаружили коронавирус. Журналист Юрий Бутусов впоследствии заявил, что нардеп вместе с"группой весьма влиятельных госслужащих" летали на отдых в Европу чартерным рейсом уже после введения ограничений на авиаперелеты.

Группа, в которой был и сам Шахов, отдыхала в Европе несколько дней, потому что могут себе позволить, пишет главный редактор издания "Цензор.net" Юрий Бутусов в своем фейсбуке.

Интересно Чиновник "Нафтогаза" Андрей Фаворов мог заболеть коронавирусом: что известно

По его словам, эти "влиятельные госслужащие" родом из двух разных украинских городов. После возвращения они стали первыми подтвержденными случаями заболевания коронавируса в своих городах.

Сейчас они лежат дома и лечатся. Состояние стабильное, всем обеспечены. И они успели предварительно связаться с многими десятками людей, которых сейчас устанавливает полиция,

– заявляет журналист.

Он убеждает, что имена всех больных и всех тех, кто с ними контактировал, не раскрывают, чтобы не создавать панику и не разглашать факт таких действий со стороны высокопоставленных чиновников.

Что известно о коронавирусе у Шахова?

18 марта народному депутату Украины Сергею Шахову из группы "Доверие" лабораторно подтвердили наличие в организме коронавирусной инфекции.



По словам самого нардепа, после возвращения из-за границы он успел пообщаться с 79 людьми, в частности с народными депутатами. Сейчас он находится на самоизоляции. Коронавирус также подтвердили и у жены Шахова.