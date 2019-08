Можливості для ветеранів бойових дій: як отримати грант на безкоштовне навчання в IT?

Поширюйте цю інформацію своїм побратимам, друзям чи рідним ветеранам. Можливо він стане їм в пригоді, можливо й ні – це теж добре. Наша команда вважає, що IT – не панацея, навчатись розробці можна лише, якщо це поклик цікавості, а не стереотипи про хорошу роботу. Бо робота насправді виявляється важкою, а конкурентність на ринку праці дуже висока.

Якщо ви ветеран або маєте друзів, які були учасниками бойових дій, і яким цікаво спробувати себе у розробці – наша команда пропонує грант ім. Григорія Матяша (Блека) на безкоштовне навчання.

Хто ми?

Ми – це такі ж ветерани, які після бойових дій не могли знайти себе у цивільному житті через поранення, почали вивчати програмування, створювати проекти. Минулого року відкрили власні курси з розробки для побратимів. Наша команда – IT BRO – brothers in arms в IT.

Що ми обіцяємо?

Минулорічі на навчання подалось 106 ветеранів. Цього року конкурс триватиме до 21 серпня, тому залишилось ще вдосталь часу і подати заявку на грант. Цей курс дасть розуміння основ Fronentd, дасть поштовх поглиблювати свої знання маючи базу, або вступати на наші чи інші поглиблені курси. Ми не гарантуємо, що після нього ви знайдете роботу (дивіться перший абзац), але ми обіцяємо хорошу базу і розуміння як та куди рухатись далі. Частина з наших студентів завдяки курсам змогла працевлаштуватись, але все залежить виключно від ваших старань та наполегливості.

Цього року ми включили у тести мотиваційну частину, прочитавши частину есе ми побачили, як багато людей мріяли раніше доторкнутись до світу розробки, але через певні причини не могли цього зробити. Ми радимо звернути увагу на курс двом категоріям ветеранів: тим, хто мріє нарешті почати вчитись IT та тим, хто хоче спробувати і зрозуміти чи дійсно це його.

Детальний опис курсу, посилання для реєстрації та перші тести можна знайти тут.

Знайомі іноді питають: скільки людей потрапило на курс. 106 людей як в минулому році, це насправді доволі багато. Але ця цифра не є важливою. Ми створюємо можливості. З власного досвіду роботи у громадській організації "Побратими", де займаємось психологічною підтримкою, бачу, що ці курси, для тих кому це справді потрібно і чудово доповнять адаптаційний процес. З іншого боку ті, хто розуміє, що програмування не для них – безкоштовно отримують можливість спробувати. Тобто курси – це базовий табір, чи місце підтримки, яке ми можемо створити для своїх побратимів.

