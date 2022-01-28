Можно ли было предотвратить трагедию на "Южмаше"

Жуткая трагедия на "Южмаше". Срочник-военослужащий, молодой парень 2001 года рождения, убил пятерых людей и ранил еще пять человек. Мои глубокие соболезнования родственникам жертв.

Контрольные выстрелы в панике не делают

Стрелка задержали в Подгородном. Сдался без стрельбы, легко говорит о произошедшем на камеру.

Страшно Прошел Иловайск, плен, но погиб от рук товарища: детали о жертве стрельбы в Днепре

Я не большой специалист в душевных расстройствах и посттравматических синдромах, но то, с какой улыбкой и как спокойно задержанный молодой парень рассказывал об убийстве людей, на мой взгляд, не свидетельствует о том, что стрелок находится в состоянии аффекта.

Да и на видео, где он расстреливает сослуживцев, действия его не суматошны, а выглядят вполне осмысленными. Контрольные выстрелы в панике не делают.

Какие могут быть причины трагедии

Но особенно меня поразила улыбка и тон, с которыми юноша рассказывал о преступлении. До дрожи.

Возможно, как говорят инсайдеры, его затравили сослуживцы. Неуставные отношения из армии исчезли только в воображении некоторых оптимистов, так что вполне возможно и травля, и издевательства имели место быть. Но расстрелянная за пультом дежурная и женщина на пропускном пункте вряд ли в этом участвовали.

Речь у солдата правильная, не литературная, но гладкая, несмотря на жаргонизмы. Говорит холодно, не испытывает ужаса перед содеянным. Просто рассказывает, как о том, что сходил с друзьями за пивом. Пятеро убитых за спиной, раненые, которых он добивал в упор… но…

Спокоен и улыбчив юноша после страшной ночи. Безумец? Нормальный?

Можно ли было предотвратить

Мог ли отловить наступающее сумасшествие или склонность к срывам и насилию в состоянии аффекта штатный психолог? Не смешите – конечно же не мог.

Даже в странах, где дисциплина и ответственность за ее нарушение гораздо строже нашей, такие случаи бывают – проскакивают будущие убийцы и через профосмотры, и через анкетировпние, и через личные беседы с психиатрами.

А уж при нашем разгильдяйстве остается удивляться, что проскочивших так мало.

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Темная материя

Очень жаль погибших людей. Очень.

И никаким пожизненным для убийцы это не искупить.

И как такие случаи предотвращать: я не знаю. И никто, наверное, не знает.

Оружие в руках менят психологию любого человека. А что варится под черепной крышкой у мальчика с милой улыбкой и пухлыми щеками подростка – тайна и для сослуживцев, и для психологов, и для родителей.

Страшная история.

Семьи жертв масшутинга в Днепре получат компенсацию – смотрите видео: