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      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Можно ли проводить матчи в Украине после введения военного положения: заявление УЕФА

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      "Ворскла" сыграет против "Арсенала" несмотря на военное положение
      "Ворскла" сыграет против "Арсенала" несмотря на военное положение

      В Украине в понедельник, 26 ноября, возможно будет введено военное положение. В это время на 29 ноября запланирован матч Лиги Европы, в котором полтавская "Ворскла" будет принимать английский "Арсенал".

      Однако в УЕФА пока не видят причин, чтобы менять что-то в проведении этого матча. В заявлении Европейского футбольного союза говорится, что "мы подтверждаем, что матч будет проведен как запланировано" в четверг, добавив, что "как и в случае со всеми соревнованиями УЕФА, будут приняты все необходимые меры безопасности", сообщает AP.

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      Поэтому игра между "Ворсклой" и "Арсеналом" состоится как и запланировано – в четверг, 29 ноября. Начало в 19:55.

      Напомним, после атаки русских кораблей на украинские военные катера в Азовском море, Президент Украины заявил о необходимости ввести военное положение. Его решение поддержали на заседании СНБО. Для этого в понедельник экстренно был собран парламент для голосования соответствующего решения.

       

      Теги: Футбол Военное положение в Украине Конфликт в Азовском море Спорт Лига Европы УЕФА ФК Ворскла
      Источник: 24 Канал
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