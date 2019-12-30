Можно и убийство Ленина взять на себя: освобожденный из плена Алоян рассказал о пытках боевиков

В рамках обмена пленными был освобожден житель Алчевска Эдуард Алоян. Он рассказал, что находясь в плену под пытками подписал все документы, которые требовали оккупанты.

Отвечая на вопрос журналистов о том, что он чувствует сейчас, на свободе, мужчина сказал, что будто во второй раз родился.

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Эдуард Алоян сравнил плен с адом на земле. По его словам, все это время его не покидало чувство страха.

Я более 9 месяцев в "МГБ" сидел. Конечно, пытали, мучили. Сегодня я родился во второй раз. Чувствую себя свободно, могу просто ходить и никакая "собака" не будет лаять на меня и не скажет мне: стой, руки за спину. Никто пинков не даст,

– рассказал мужчина.

О будущих планах он сказал мало. Алоян сообщил лишь, что жить планирует в Украине.

Смотрите видео рассказа освобожденного из плена боевиков Эдуарда Алояна:

Отметим, что представительница Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская заявила, что Украина хочет договориться об освобождении еще 300 украинцев, которых все еще удерживают на оккупированных территориях.

Обмен пленными 29 декабря: на Родину вернулись 76 пленных, Украина передала российской стороне 124 удерживаемых.



Сколько еще украинцев в плену оккупантов / Инфографика 24 канала