Можно ли давать малышам чай: интересные факты

Младенцам, которые уже приучены к искусственному вскармливанию, можно давать чаи с третьего-четвертого месяца.

Медики отмечают, что чаи весьма полезны для детей, передает Nashamama.

Поэтому родителям стоит обратить внимание, и кроме воды и соков давать малышу чаи из лекарственных трав, в частности, из ромашки. А вот чаи из других трав, таких как мелисса, мята, зверобой, фенхель и другие – можно давать ребенку только по рекомендации врача.

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Ведь чаи из таких трав имеют профилактическое и лечебное действие. Обычно, такое питье дяють малышу во время первого года жизни при лечении ряда заболеваний.

Например, чаи с фенхелем, ромашкой и итальянским укропом благоприятно влияют на работу желудочно-кишечного тракта. Также есть чаи от кашля, успокаивающие и другие.

Младенцам можно давать чаи с 3-4 месяца