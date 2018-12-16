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      Можно ли делать уколы самому себе: советы медика

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      Опасность уколов, если делать самому
      Опасность уколов, если делать самому / fitness-body.ru

      Крайне не рекомендуется делать укол самому себе. Конечно, есть ситуации, когда нет другого выхода. Однако мы рекомендуем всегда обращаться за помощью к специалисту.

      Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 рассказала главная медицинская сестра Европейской сети медицинских учреждений Medicover Ольга Наконечная.

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      Особенно, не стоит делать инъекцию самому, если препарат не был выписан врачом и когда он принимается впервые. Перед введением важно прочитать в инструкции обо всех побочных действиях препарата и противопоказаниях к его использованию. Помните, медикаменты, вводимые инъекционно, быстрее распространяются с кровью и поэтому побочные действия наступают почти мгновенно.

      Укол самому собі
      Неправильно сделанный укол может иметь серьезные последствия

      Чаще всего последствиями от неправильно сделанного укола является несильная боль во время самой инъекции. Но иногда случается так, что после укола на теле появляются синяки, гематомы, уплотнения, нагноения, аллергические реакции и другие осложнения.

       
      Медицинская сестра Ольга Наконечная
      “При появлении синяка хорошо помогает спиртовой компресс: зафиксируйте на нем на ночь бинтовой повязкой смоченную в спиртовом растворе вату. При уплотнении необходимо нанести сеточку из йода. Процедуру повторять до полного исчезновения уплотнения. Чтобы избежать аллергической реакции, следует перед началом лечения сделать пробную, подкожную, инъекцию. И здесь без помощи медицинского работника не обойтись”.

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      Теги: Статьи Публикации Здоровье Лечение Медицина
      Источник: Здоровье 24
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