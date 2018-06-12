Можно ли есть семечки с кожурой: ответ ученых

Многие считают, что семена подсолнечника лучше есть без кожуры, ведь она может спровоцировать аппендицит. Ученые рассказали, как семена подсолнечника с кожурой влияют на здоровье.

По словам ученых, семена подсолнечника является очень полезным для организма, передает Мenslife.

Оно содержит ряд питательных веществ: витамины А, Е, D и группы В (В1, В2, В5, В6, РР, В9), бета-каротин и каротиноиды, холин, жирные кислоты, аминокислоты, фитостеролы, клетчатку, пищевые волокна, эфирные и жирные масла.

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Также немало минеральных веществ: селен, марганец, магний, кальций, натрий, калий, фосфор, железо, цинк, медь.

Но вот кожуру с семян все же лучше снимать, ведь желудок ее очень плохо переваривает. Она может проскочить через пищевод и выйти с испражнениями, или забьется в аппендиксе. Поэтому кожура семян подсолнечника может стать одной из причин возникновения аппендицита.

Хотя и это заболевание сейчас легко можно устранить с помощью вовремя проведенной операции, все же лучше беречь здоровье и избегать хирургического вмешательства.

Если несвоевременно обратиться за медицинской помощью, аппендикс может треснуть, произойдет заражение крови, из-за чего может наступить и смерть.

Что такое аппендицит?

Это заболевание, которое обусловлено воспалением червеобразного отростка слепой кишки – аппендикса. Аппендикс может воспалиться по разным причинам: из-за плохого состояния иммунной системы, когда в организм попадают патогенные микроорганизмы (кишечная палочка, стафилококк, стрептококк и другие) и из-за попадания в аппендикс разнообразного пищевого "мусора".

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