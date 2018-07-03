Можно ли есть слишком много фруктов и овощей: ответ эксперта

Фрукты и овощи чрезвычайно полезны для всего организма человека, однако избыток такого употребления может повлечь негативные последствия.

Британская Национальная служба здравоохранения советует употреблять 5 порций овощей и фруктов, одна порция содержит 80 граммов, пишет BBC.

Читайте также: Какие витамины способны улучшить зрение: перечень

А вот биолог Дарья Прокопик советует взрослым с пользой для здоровья употреблять не более 50 граммов сахара, который добавляют в блюда и напитки. Это не касается фруктов и овощей.

Однако фруктового сока тоже может быть много. В 100 г винограда содержится 16 граммов сахара. Фруктоза плохо усваивается, ведь она задерживается в кишечнике. Кроме этого, есть люди, которые не усваивают эти углеводы. Чрезмерное потребление фруктозы может повысить риск вздутия и набрать лишние калории.

Фрукты или томаты имеют кислую реакцию, из-за чего эмаль зубов растворяется. Фруктоза повышает рост бактерий. Именно поэтому после употребления таких продуктов необходимо прополоскать или почистить зубы.

Не всегда сырая пища полезнее приготовленной. После приготовления пищи лучше усваиваются железо, цинк и кальций. Если к помидорам или перцу добавить жиры, то это будет намного полезнее для организма, чем в сыром варианте.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.