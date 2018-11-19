Можно ли есть снег: неожиданные выводы ученых

Румынские ученые из Sapientia Hungarian University of Transylvania выяснили, что в свежем снегу мало бактерий, поэтому его можно есть.

Об этом сообщает The Associated Press.

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Ученые проводили эксперимент в 2017 году. В январе и феврале они собрали снег из парка и кольцевой магистрали в небольшом городке Меркуря-Чук, что в центральной Румынии.

Опыт проводили в температурных условиях от -1,1°C до -17,4°C. Образцы снега поместили в герметически закрытые стерильные контейнеры, а затем пытались выращивать в них бактерии и плесени.

Снег можно есть без вреда для здоровья

Результаты исследований поразили ученых, оказалось, что очень свежий снег имеет крайне мало бактерий, а затем они появляются в нем из окружающего воздуха.

"Я не рекомендую никому есть снег. Просто говорю, что если немного съесть, то не заболеешь", – пояснил профессор университета Иштван Мате, который вдохновился на проведение этого исследования именно тогда, когда увидел, что его дети едят снег.

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