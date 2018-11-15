Можно ли есть суши во время правильного питания

Суши является одним из самых популярных блюд в мире, которые любит и молодежь, и взрослое поколение. Многие считают, что эта японская еда является диетической и не оказывает вредного влияния на фигуру. Однако диетологи отмечают, что суши нельзя есть во время правильного питания.

Как пишет Соѕмо, есть несколько причин, почему суши вредны для хорошей фигуры.

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Основа каждого суши-ролла – рис. Мысль о том, что эта каша является низкокалорийной и ее можно есть во время похудения, является ошибочной. В 100 граммах риса содержится содержится 80 граммов углеводов, из которых 50,5 грамма – это крахмал в чистом виде, 8,9 грамма белков и 0,5 грамма жиров. То есть рис на 80% состоит из углеводов, а их при похудении следует сводить к минимуму.

Поэтому, по словам экспертов, частое лакомство суши, в которых присутствует большое количество риса, не быть положительно влиять на фигуру, а наоборот грозит лишними килограммами.

Еще одной причиной вредности суши во время правильного питания является то, что в них содержатся калорийные соусы и майонез. В частности, для того, чтобы это японское блюдо было вкуснее, а сам ролл не рассыпался, сушисты добавляют к нему ингридиенты, которые не имеют никакой пользы для организма, а наоборот – вредят ему.

Кроме того, добавление кремообразных сливочных соусов к соевому соусу, с которым едят суши, тоже значительно увеличивает их калорийность.

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