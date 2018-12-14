Можно ли наказать депутатов, которые подкупают украинцев перед выборами: ответ эксперта

Предвыборная кампания официально еще не стартовала, однако депутаты уже начали "благотворительными" продуктовыми наборами бороться за голоса и приверженность украинцев. Обычно эти наборы состоят из макарон, масла, муки и т.д. Люди утверждают, что в обмен на продовольственные пакеты у них принимали копию паспорта и пенсионного удостоверения, таким образом незаконно собирали персональные данные.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал эксперт по избирательным вопросам движения "Честно" Николай Выговский.

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Он отметил, что депутаты обычно маскируют такой подкуп избирателей благотворительной деятельностью. Стоит отметить, что согласно закону, ни одна благотворительная организация не вправе осуществлять любую политическую агитацию. Однако обычно на местах раздачи продуктов находится или сам депутат, или его представители.

К сожалению, в Украине нет судебной практики наказаний за подкуп избирателей. В целом это является следствием старой избирательной системы, ведь подкуп происходит преимущественно в мажоритарных округах, где не такие жесткие условия к прозрачности политических кампаний,

– сказал Выговский.



Билборд в Одесской области

По мнению эксперта, существуют два пути решения этой проблемы: жесткое наказание и избирательная реформа, которая отменит мажоритарную систему. Он добавил, что 90 дней до выборов – это "серая зона", в которой неизвестно, как применять законодательство, ведь официально предвыборная кампания еще не началась.

Существует опасность вмешательства России, которая в рамках гибридной войны с Украиной будет использовать упрощенную возможность купить и провести своего кандидата в украинский парламент,

– отметил Николай Выговский.

Напомним, что во время предвыборной кампании, которая начнется 31 декабря 2018 года, политики обычно нарушают темы тарифов, цен, войны, коррупции. Впрочем, по мнению экспертов, новые обещания вряд ли будут выполнены. В целом же, констатируют специалисты, во время предстоящей гонки раскрутка экологической проблематики ожидаемого эффекта не принесет.