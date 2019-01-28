Когда у ребенка высокая температура, а жаропонижающие средства не помогают, можно услышать рекомендации о применении физических методов охлаждения.

Детский врач Евгений Комаровский объясняет, что суть этих методов состоит в том, чтобы использовать холодную воду. То есть, обтирать тело ребенка холодной водой, заворачивать в мокрые простыни, обкладывать холодными грелками, ставить холодные клизмы.

Читайте также: Насколько безопасны для ребенка рентгеновские лучи: ответ врача

Медик обращает внимание на то, что при контакте кожи с холодным происходит спазм сосудов кожи. Следствием этого является потеря тепла с поверхности тела. Температура кожи снижается, а вот внутренних органов увеличивается. Такое состояние является опасным.

Врач Евгений Комаровский “Никогда не используйте в домашних условиях и как самолечение физические методы охлаждения с применением холодной воды”.

Врач акцентирует внимание на домашних условиях и самолечении. Все потому, что физические методы охлаждения могут применяться, но только тогда, когда предварительно используются препараты, уменьшающие спазм сосудов кожи, или когда есть возможность для неотложного введения таких препаратов. Поэтому такие методы допустимы только в присутствии врача или в больнице.

Можно ли охлаждать ребенка, у которого высокая температура

По словам врача, вода имеет более высокую теплопроводность, чем воздух, поэтому контакт кожи с водой резко усиливает теплоотдачу при условии, что вода не будет способствовать возникновению спазма сосудов кожи.

Врач Евгений Комаровский “Для этого вода не должна быть холодной, но и не должна иметь температуру выше 36°C (если выше, просто не будет переноса тепла). Оптимальная температура воды – 30-34°C. Ванна или обтирание кожи водой с такой температурой резко активизируют теплоотдачу и могут быть использованы при лихорадке”.

Любые ванны и растирания возможны лишь тогда, когда их хорошо воспринимает ребенок. Если попытка раздеть, растереть, засунуть в ванну вызывает неприятие, дрожь, беспокойство, сопротивление, жалобы, нужно немедленно прекратить.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.