15:50
28 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин в тренде. Финансовый "лайфхак" от России
      Вєсті Кремля
      19:06, 26 января
      Вести.UA. Жир: Опасные конфеты от Порошенко. Политический путь Вакарчука
      Вєсті.UA
      19:47, 26 января
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Командировка в эпоху дефицита
      Згадати все
      22:21, 25 января
      Телеканал новостей 24 Новости Дети
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Можно ли охлаждать ребенка, у которого высокая температура

      16 Читати новину українською
      Можно ли охлаждать ребенка, у которого высокая температура
      Можно ли охлаждать ребенка, у которого высокая температура / practicalparenting.com.au

      Когда у ребенка высокая температура, а жаропонижающие средства не помогают, можно услышать рекомендации о применении физических методов охлаждения.

      Детский врач Евгений Комаровский объясняет, что суть этих методов состоит в том, чтобы использовать холодную воду. То есть, обтирать тело ребенка холодной водой, заворачивать в мокрые простыни, обкладывать холодными грелками, ставить холодные клизмы.

      Читайте также: Насколько безопасны для ребенка рентгеновские лучи: ответ врача

      Медик обращает внимание на то, что при контакте кожи с холодным происходит спазм сосудов кожи. Следствием этого является потеря тепла с поверхности тела. Температура кожи снижается, а вот внутренних органов увеличивается. Такое состояние является опасным.

       
      Врач Евгений Комаровский
      “Никогда не используйте в домашних условиях и как самолечение физические методы охлаждения с применением холодной воды”.

      Врач акцентирует внимание на домашних условиях и самолечении. Все потому, что физические методы охлаждения могут применяться, но только тогда, когда предварительно используются препараты, уменьшающие спазм сосудов кожи, или когда есть возможность для неотложного введения таких препаратов. Поэтому такие методы допустимы только в присутствии врача или в больнице.

      Чи можна охолоджувати дитину, у якої висока температура

      Можно ли охлаждать ребенка, у которого высокая температура

      По словам врача, вода имеет более высокую теплопроводность, чем воздух, поэтому контакт кожи с водой резко усиливает теплоотдачу при условии, что вода не будет способствовать возникновению спазма сосудов кожи.

       
      Врач Евгений Комаровский
      “Для этого вода не должна быть холодной, но и не должна иметь температуру выше 36°C (если выше, просто не будет переноса тепла). Оптимальная температура воды – 30-34°C. Ванна или обтирание кожи водой с такой температурой резко активизируют теплоотдачу и могут быть использованы при лихорадке”.

      Любые ванны и растирания возможны лишь тогда, когда их хорошо воспринимает ребенок. Если попытка раздеть, растереть, засунуть в ванну вызывает неприятие, дрожь, беспокойство, сопротивление, жалобы, нужно немедленно прекратить.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      При высокой температуре тела, когда не помогают или плохо помогают жаропонижающие средства, нередко можно услышать рекомендации о применении т. н. «физических методов охлаждения». Суть этих методов — непосредственный контакт кожи с холодным. Варианты практической реализации — засовывать ребенка в холодную воду, обтирать тело холодной водой, заворачивать в мокрые простыни, обкладывать холодными грелками, ставить холодные клизмы. ⠀ Обращаю внимание: при контакте кожи с холодным происходит спазм сосудов кожи. Как следствие — потери тепла с поверхности кожи уменьшаются. Температура кожи (именно кожи!!!) понижается, а температура внутренних органов увеличивается, а это уже исключительно опасно. ⠀ Вывод! Никогда не используйте в домашних условиях и в порядке самолечения физические методы охлаждения с применением холодной воды. Никогда! ⠀ Мы не зря сделали акцент на «домашних условиях» и «самолечении». Дело в том, что физические методы охлаждения на самом деле могут применяться, но только тогда, когда предварительно используются препараты, уменьшающие спазм сосудов кожи, или когда есть возможность для неотложного введения таких препаратов, поэтому подобные методы допустимы лишь в присутствии врача или в стационаре. ⠀ Вы должны знать, что вода имеет теплопроводность многократно более высокую, нежели воздух, поэтому контакт кожи с водой резко усиливает теплоотдачу при условии, что вода не будет способствовать возникновению спазма сосудов кожи. Для этого вода не должна быть холодной, но и не должна иметь температуру выше 36 °С (если выше, так просто не будет переноса тепла). Оптимальная температура воды — 30–34 °С. Ванна или обтирание кожи водой с такой температурой резко активизируют теплоотдачу и могут быть использованы при лихорадке. ⠀ Но любые ванны и любые растирания возможны лишь тогда, когда их хорошо переносит ребенок. Если попытка раздеть, растереть, засунуть в ванну вызывает неприятие, дрожь, беспокойство, сопротивление, жалобы — прекратите. ⠀ *** ⠀ Данная публикация представляет собой адаптированный к формату Instagram фрагмент новой книги Е. О. Комаровского «365 советов на первый год жизни вашего ребенка». ⠀ #докторкомаровский #365советов #вода

      A post shared by Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy) on

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Лечение Дети
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Найгучніші корупційні справи, які цинічно знищив Холодницький
      сегодня , 15:30 Найгучніші корупційні справи, які цинічно знищив Холодницький
      Віталій Шабунін 53
      Вакарчук сказав "ні", Або Кому співак скаже "так"?
      сегодня , 15:29 Вакарчук сказав "ні", Або Кому співак скаже "так"?
      Артем Овдієнко 221
      Тест-драйв новой Skoda Fabia: истинное удовольствие от драйва
      21 января , 10:00 Тест-драйв новой Skoda Fabia: истинное удовольствие от драйва
      Влада саботує перепис населення України
      сегодня , 15:03 Влада саботує перепис населення України
      Артем Овдієнко 1852
      От политики до патриотизма: знаете ли вы цитаты Вакарчука
      сегодня , 14:36 От политики до патриотизма: знаете ли вы цитаты Вакарчука
      Наталя Боднар 60
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук