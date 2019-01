Можно ли охлаждать ребенка, у которого высокая температура

При высокой температуре тела, когда не помогают или плохо помогают жаропонижающие средства, нередко можно услышать рекомендации о применении т. н. «физических методов охлаждения». Суть этих методов — непосредственный контакт кожи с холодным. Варианты практической реализации — засовывать ребенка в холодную воду, обтирать тело холодной водой, заворачивать в мокрые простыни, обкладывать холодными грелками, ставить холодные клизмы. ⠀ Обращаю внимание: при контакте кожи с холодным происходит спазм сосудов кожи. Как следствие — потери тепла с поверхности кожи уменьшаются. Температура кожи (именно кожи!!!) понижается, а температура внутренних органов увеличивается, а это уже исключительно опасно. ⠀ Вывод! Никогда не используйте в домашних условиях и в порядке самолечения физические методы охлаждения с применением холодной воды. Никогда! ⠀ Мы не зря сделали акцент на «домашних условиях» и «самолечении». Дело в том, что физические методы охлаждения на самом деле могут применяться, но только тогда, когда предварительно используются препараты, уменьшающие спазм сосудов кожи, или когда есть возможность для неотложного введения таких препаратов, поэтому подобные методы допустимы лишь в присутствии врача или в стационаре. ⠀ Вы должны знать, что вода имеет теплопроводность многократно более высокую, нежели воздух, поэтому контакт кожи с водой резко усиливает теплоотдачу при условии, что вода не будет способствовать возникновению спазма сосудов кожи. Для этого вода не должна быть холодной, но и не должна иметь температуру выше 36 °С (если выше, так просто не будет переноса тепла). Оптимальная температура воды — 30–34 °С. Ванна или обтирание кожи водой с такой температурой резко активизируют теплоотдачу и могут быть использованы при лихорадке. ⠀ Но любые ванны и любые растирания возможны лишь тогда, когда их хорошо переносит ребенок. Если попытка раздеть, растереть, засунуть в ванну вызывает неприятие, дрожь, беспокойство, сопротивление, жалобы — прекратите. ⠀ *** ⠀ Данная публикация представляет собой адаптированный к формату Instagram фрагмент новой книги Е. О. Комаровского «365 советов на первый год жизни вашего ребенка». ⠀ #докторкомаровский #365советов #вода

