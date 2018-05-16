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Можно ли пить воду во время еды: интересные факты от Супрун

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Можно ли пить воду во время еды
Можно ли пить воду во время еды / obesidadeinfantilnao.com.br

Ульяна Супрун развенчала очередной миф о том, когда следует пить воду до, во время или после приема пищи.

Об этом исполняющая обязанности министра здравоохранения рассказала в своем Facebook.

В обществе распространено мнение, что во время еды не стоит пить воду, ведь это негативно отразится на работе желудка. Но на самом деле это миф.

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Пищу можно запивать водой, а можно и не запивать. Главное правило – пить, когда хочется,
– отметила Ульяна Супрун.

Пить следует тогда, когда человек чувствует жажду, и это отнюдь не зависит от приемов пищи. Особенно за этим нужно следить беременным женщинам, людям пожилого возраста и детям (особенно во время активных игр или занятий спортом).

Під час активних ігор чи занять спортом дітям необхідно збільшувати прийоми рідини
Во время активных игр или занятий спортом детям необходимо увеличивать приемы жидкости

Достаточное количество воды в организме детей положительно отражается на их памяти. А вот недостаточная гидрация у детей приводит к запорам, плохому пищеварению, агрессии и беспричинным капризам.

Советы от Минздрава относительно норм потребления жидкости в течение дня:

Младенцам от 8 месяцев: 150 мл/кг веса в день
Дошкольникам: 100 мл/кг веса в день
Подросткам: 50 мл/кг веса в день

"Если ребенок ест твердую и сухую пищу, либо играет, или вокруг жарко и сухо, или болеет, то потребность в жидкости возрастает. Поэтому очень важно, чтобы ребенок всегда имел доступ к питьевой воде", – добавила Супрун.

Для того, чтобы оставаться здоровым, каждый день нужно выпивать достаточное количество воды. Минздрав дал советы относительно необходимого количества потребленной жидкости днем.

Теги: Здоровье Здоровое питание LifeStyle Здоровая жизнь Медицина Министерство здравоохранения Украины Ульяна Супрун
Источник: 24 Канал
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