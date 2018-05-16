Можно ли пить воду во время еды: интересные факты от Супрун
Ульяна Супрун развенчала очередной миф о том, когда следует пить воду до, во время или после приема пищи.
Об этом исполняющая обязанности министра здравоохранения рассказала в своем Facebook.
В обществе распространено мнение, что во время еды не стоит пить воду, ведь это негативно отразится на работе желудка. Но на самом деле это миф.
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Пищу можно запивать водой, а можно и не запивать. Главное правило – пить, когда хочется,
– отметила Ульяна Супрун.
Пить следует тогда, когда человек чувствует жажду, и это отнюдь не зависит от приемов пищи. Особенно за этим нужно следить беременным женщинам, людям пожилого возраста и детям (особенно во время активных игр или занятий спортом).
Во время активных игр или занятий спортом детям необходимо увеличивать приемы жидкости
Достаточное количество воды в организме детей положительно отражается на их памяти. А вот недостаточная гидрация у детей приводит к запорам, плохому пищеварению, агрессии и беспричинным капризам.
Советы от Минздрава относительно норм потребления жидкости в течение дня:
Младенцам от 8 месяцев: 150 мл/кг веса в день
Дошкольникам: 100 мл/кг веса в день
Подросткам: 50 мл/кг веса в день
"Если ребенок ест твердую и сухую пищу, либо играет, или вокруг жарко и сухо, или болеет, то потребность в жидкости возрастает. Поэтому очень важно, чтобы ребенок всегда имел доступ к питьевой воде", – добавила Супрун.
Для того, чтобы оставаться здоровым, каждый день нужно выпивать достаточное количество воды. Минздрав дал советы относительно необходимого количества потребленной жидкости днем.