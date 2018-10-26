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      Можно ли продавать украинцам газ дешевле и куда идут эти деньги

      Финансовая грамотность 312 Читати новину українською

      Есть дивный аргумент – газ по Конституции принадлежит народу. И поэтому народу надо продавать газ дешевле его рыночной стоимости. Прибыль "Нафтогаза" идет в бюджет, а дальше уже народ руками депутатов, которых сам выбрал, распределяет ее.

      Забудем на секундочку, что реализуется это право путем продажи лицензии и уплаты ренты компаниями, которые добывают газ. Пойдем на уступки манипуляторам и будем говорить, что газ принадлежит народу.

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      Забудем, что газ, который лежит глубоко в недрах, может принадлежать народу, но добытый газ уже давно принадлежит тому, кто его добыл. Забудем это и представим, что газ действительно принадлежит народу. Но стоп. Газ принадлежит народу. Его добывает государственная компания, которая тоже принадлежит народу. Какое естественное желание у акционеров? Максимизация прибыли.

      Поэтому я как народ заинтересован, чтобы государственная компания, которая мне принадлежит, продала газ по как можно более высокой цене, чтобы я получил как можно большую прибыль.

      Все просто. Скажите только, что у акционера может быть какой-то другой интерес? Его интересует прибыль. И рост капитализации, которая обещает еще большую прибыль завтра. Поэтому я как народ заинтересован, чтобы "Нафтогаз" получал прибыль и инвестировал в добычу, чтобы завтра получить еще большую прибыль.

      Это единственный смысл существования любой компании. И единственный интерес акционера. И акционер, народ, заинтересован, чтобы "Нафтогаз" продавал газ по рыночной стоимости, а не в два раза дешевле, как это есть сейчас.

      Может ли "Нафтогаз" продавать газ дороже рыночной стоимости? Нет, потому как тогда его место займет другой продавец. И как нет дурных сейчас продавать газ ниже рыночной стоимости, и это вынуждают делать "Нафтогаз", теряя миллиарды гривен акционеров, то есть теряя миллиарды народных гривен, так и нет потом возможности продавать газ выше рыночной стоимости, потому что такой газ никто не будет покупать.

      НАК
      НАК "Нафтогаз"

      Ведь всегда есть альтернатива. Теперь есть. Ведь есть рынок и его правила. И рынок промышленных потребителей, где доля Нафтогаза на сегодня не значительна, это явственно демонстрирует куда потом идет прибыль Нафтогаза? Правильно, в бюджет. Т.е. прямо в доходы государства, т.е. доходы народа.

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      И дальше уже народ руками депутатов, которых сам выбрал, распределяет эту прибыль. Тратит деньги. И волен решать, потратить эти деньги на армию, больницы, школы или помочь нуждающимся, бедным. Для которых может быть дорого покупать газ по рыночной стоимости.

      Почему я как народ могу хотеть, чтобы мой газ продавался отдельным товарищам ниже его стоимости? Ведь часть народа вообще не потребляет газ и тогда выходит, что их обманывают. Они газ не потребляют и не получают свою долю прибыли от его продажи. Но это несправедливо. А другая часть народа потребляет газа больше, чем народ в среднем.

      Предположим, у них большой дом и его надо отапливать. Почему же когда газ принадлежит всему народу пропорционально какая часть народа получает больше газа, а другая меньше. Это несправедливо. Тем более, что если у человека большой дом и он потребляет больше газа, то скорее всего он богаче, чем народ в среднем. И выходит, что большая доля прибыли идет именно богатым. Это точно несправедливо.

      Поэтому, чтобы все было справедливо, мне как народу надо убрать все сложные схемы и идти по простому пути. Максимизации прибыли государственной компании, которая использует народный ресурс. И потом уже я, народ, решаю, что с этой прибылью делать. Справедливо? Да. Логично? Более чем.

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      У нас социальное государство. Да-да, не удивляйтесь, мы тратим на социальную сферу больше других. Если брать долю от ВВП. То есть мы расходуем на социалку большую долю своих ресурсов, чем кто бы то ни был в мире.

      И раз у нас такой социальный договор, народ может потом решить, что часть денег от продажи газа по рыночным ценам может пойти на субсидии. Чтобы помочь бедным. И помощь пойдет адресно. Только тем, кто нуждается. Не богатым, не хитрым, а именно нуждающимся. Справедливо?

       

       

      Автор: Сергей Фурса
      Теги: Деньги Новости политики Новости Украины Нафтогаз Тарифы на газ Финансовая грамотность
      Источник: 24 канал
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