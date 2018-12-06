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      Можно ли украинским спортсменам выступать на турнирах в России?

      62 Читати новину українською
      Спорт вне политики?
      Спорт вне политики? / Фото из открытых источников

      Украинцы по-разному отвечают на вопрос: "Можно ли нашим спортсменам соревноваться в России?" Нас интересует ваше мнение.

      Чемпионаты мира по блицу и быстрым шахматам пройдут в российском Санкт-Петербурге с 26 по 31 декабря 2018 года. Такое решение на днях обнародовала Международная федерация шахмат (ФИДЕ), которую, кстати, месяц назад возглавил россиянин Аркадий Дворкович.

      Поедут ли на чемпионат в России украинские гроссмейстеры? Организаторы пока не сообщают состав участников, которые уже зарегистрировались. Доподлинно известно лишь, что точно не поедет на турнир один из лучших украинских шахматистов Павел Эльянов.

      Именно сейчас в Россию ехать считаю перебором,
      – заявил Эльянов.

      В то же время, напомним, что в прошлом ноябре сразу 5 украинских шахматисток выступали на чемпионате мира среди женщин, который проходил также в России – в Ханты-Мансийске. И там львовянка Мария Музычук завоевала бронзовую награду.

      Пикантности ситуации добавляет тот факт, что грядущую Всемирную шахматную олимпиаду 2019 года будет принимать Россия (тот же Ханты-Мансийск). Там должны выступать национальные сборные Украины – мужская и женская.

      Несмотря на все эти "шахматные комбинации", сайт 24 канала хочет знать ваше мнение: выступать украинцам в России или нет? Причем проблема касается всех видов спорта – ведь в такой же ситуации, как и шахматисты, могут оказаться и другие наши атлеты.

      Итак, участвуйте в дискуссии на сайте 24 – переходите по ссылке, голосуйте, пишите комментарии и делитесь с друзьями: можно ли украинским спортсменам выступать на турнирах в России?

      Теги: Украина – Россия Спорт Шахматы
      Источник: 24 Канал
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