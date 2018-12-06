Украинцы по-разному отвечают на вопрос: "Можно ли нашим спортсменам соревноваться в России?" Нас интересует ваше мнение.

Чемпионаты мира по блицу и быстрым шахматам пройдут в российском Санкт-Петербурге с 26 по 31 декабря 2018 года. Такое решение на днях обнародовала Международная федерация шахмат (ФИДЕ), которую, кстати, месяц назад возглавил россиянин Аркадий Дворкович.

Поедут ли на чемпионат в России украинские гроссмейстеры? Организаторы пока не сообщают состав участников, которые уже зарегистрировались. Доподлинно известно лишь, что точно не поедет на турнир один из лучших украинских шахматистов Павел Эльянов.

Именно сейчас в Россию ехать считаю перебором,

– заявил Эльянов.

В то же время, напомним, что в прошлом ноябре сразу 5 украинских шахматисток выступали на чемпионате мира среди женщин, который проходил также в России – в Ханты-Мансийске. И там львовянка Мария Музычук завоевала бронзовую награду.

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что грядущую Всемирную шахматную олимпиаду 2019 года будет принимать Россия (тот же Ханты-Мансийск). Там должны выступать национальные сборные Украины – мужская и женская.

Несмотря на все эти "шахматные комбинации", сайт 24 канала хочет знать ваше мнение: выступать украинцам в России или нет? Причем проблема касается всех видов спорта – ведь в такой же ситуации, как и шахматисты, могут оказаться и другие наши атлеты.

Итак, участвуйте в дискуссии на сайте 24 – переходите по ссылке, голосуйте, пишите комментарии и делитесь с друзьями: можно ли украинским спортсменам выступать на турнирах в России?