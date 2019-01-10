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      Можно ли вызвать семейного врача на дом: объяснение Супрун

      74 Читати новину українською
      Можно ли вызвать врача на дом
      Можно ли вызвать врача на дом / uk.etcetera.media

      Министерство здравоохранения не запретило гражданам вызывать семейного врача или терапевта на дом – этот вопрос пока решается лично между пациентом и доктором.

      Об этом сообщила исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун, передает УНН.

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      По ее словам, нет приказа Минздрава, который освобождает врачей от ответственности и запрещает им ехать к вам домой.

       
      Ульяна Супрун
      "Приказ написан так, что если у вас есть свой врач, вы подписали с ним декларацию, вы можете обратиться напрямую к врачу и поговорить с ним, договориться, сможет ли он приехать к вам или вы к нему поедете, или вы позвоните в скорую".

      Она отметила, что в случае тяжелого течения болезни лучше проконсультироваться с лечащим врачом, чем ждать осложнений. Тревожными симптомами для больного должна стать высокая температура – 39 по Цельсию, затруднение дыхания, другие симптомы, которые беспокоят во время болезни.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Медицина Лечение Медицинская реформа Ульяна Супрун
      Источник: 24 Канал
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