Можно ли вызвать семейного врача на дом: объяснение Супрун

Министерство здравоохранения не запретило гражданам вызывать семейного врача или терапевта на дом – этот вопрос пока решается лично между пациентом и доктором.

Об этом сообщила исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун, передает УНН.

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По ее словам, нет приказа Минздрава, который освобождает врачей от ответственности и запрещает им ехать к вам домой.

Ульяна Супрун "Приказ написан так, что если у вас есть свой врач, вы подписали с ним декларацию, вы можете обратиться напрямую к врачу и поговорить с ним, договориться, сможет ли он приехать к вам или вы к нему поедете, или вы позвоните в скорую".

Она отметила, что в случае тяжелого течения болезни лучше проконсультироваться с лечащим врачом, чем ждать осложнений. Тревожными симптомами для больного должна стать высокая температура – 39 по Цельсию, затруднение дыхания, другие симптомы, которые беспокоят во время болезни.

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