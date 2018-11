Можно ли взрослых лечить, как детей и что этому мешает

Вопрос: ⠀ Подскажите, пожалуйста, применимы ли основные принципы сохранения здоровья ребенка для взрослого человека? Можно ли так же напоить, проветрить, увлажнить и т.д. или у взрослых всё сложнее обстоит с этим? ⠀ Ответ: ⠀ Физиологические основы здоровья не зависят от возраста. Со взрослыми ситуация даже проще, поскольку взрослого человека легче, например, заставить выпить положенное количество жидкости и ему легче промыть нос - всегда есть надежда, что взрослый человек не будет убегать при виде флакона-пшикалки. Само собой разумеется, что взрослому человека будет приятно спать в прохладной, чистой, влажной комнате. Но взрослому человеку мешают лень и привычки. ⠀ Так что, вполне возможно, что у взрослых действительно всё сложнее, но сложнее не с медицинских, физиологических позиций, а с точки зрения привычного уклада жизни, который очень не хочется менять. ⠀ #докторкомаровский #вопросответ #вопросЕОК #здоровье

A post shared by Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy) on Nov 2, 2018 at 12:23am PDT