Можно ли взрослых лечить, как детей и что этому мешает

Популярный детский врач Евгений Комаровский отмечает, что взрослых и детей лечить можно одинаковыми способами: напоить, проветрить, увлажнить и т. д., тем более со старшими людьми даже делать это гораздо легче. Но, тем не менее, у взрослых этот процесс представляется гораздо сложнее.

Об этом он написал в своем Instagram.

Читайте также: Как правильно одевать ребенка осенью: советы врача

Как отметил специалист, физиологические основы здоровья не зависят от возраста.

"Со взрослыми ситуация даже проще, поскольку взрослого человека легче, например, заставить выпить положенное количество жидкости и ему легче промыть нос – всегда есть надежда, что взрослый человек не будет бежать, увидев флакон-пшикалку. Конечно, взрослому человеку будет приятно спать в прохладной, чистой, влажной комнате,

– убеждает доктор Комаровский.

В то же время он подчеркивает, что взрослому человеку мешают лень и привычки.

"Так что, вполне возможно, что у взрослых действительно все сложнее, но сложнее не по медицинским, физиологических позиций, а с точки зрения привычного устроя жизни, который очень не хочется менять", – подытожил медик.

К слову, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, при каких условиях можно заразиться гриппом, после того, как Вам сделали вакцину. Также она обнародовала противопоказания к вакцинации, в том числе и против гриппа. Так, одним из пунктов является возраст – по словам Супрун, обычно вакцины против гриппа противопоказаны для детей младше 6 месяцев.