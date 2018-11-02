Можно ли взрослых лечить, как детей и что этому мешает
Популярный детский врач Евгений Комаровский отмечает, что взрослых и детей лечить можно одинаковыми способами: напоить, проветрить, увлажнить и т. д., тем более со старшими людьми даже делать это гораздо легче. Но, тем не менее, у взрослых этот процесс представляется гораздо сложнее.
Об этом он написал в своем Instagram.
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Как отметил специалист, физиологические основы здоровья не зависят от возраста.
"Со взрослыми ситуация даже проще, поскольку взрослого человека легче, например, заставить выпить положенное количество жидкости и ему легче промыть нос – всегда есть надежда, что взрослый человек не будет бежать, увидев флакон-пшикалку. Конечно, взрослому человеку будет приятно спать в прохладной, чистой, влажной комнате,
– убеждает доктор Комаровский.
В то же время он подчеркивает, что взрослому человеку мешают лень и привычки.
"Так что, вполне возможно, что у взрослых действительно все сложнее, но сложнее не по медицинским, физиологических позиций, а с точки зрения привычного устроя жизни, который очень не хочется менять", – подытожил медик.
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