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      Можно ли взрослых лечить, как детей и что этому мешает

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      Доктор Комаровский описал особенности лечения взрослого человека на фоне детей
      Доктор Комаровский описал особенности лечения взрослого человека на фоне детей / Istock

      Популярный детский врач Евгений Комаровский отмечает, что взрослых и детей лечить можно одинаковыми способами: напоить, проветрить, увлажнить и т. д., тем более со старшими людьми даже делать это гораздо легче. Но, тем не менее, у взрослых этот процесс представляется гораздо сложнее.

      Об этом он написал в своем Instagram.

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      Как отметил специалист, физиологические основы здоровья не зависят от возраста.

      "Со взрослыми ситуация даже проще, поскольку взрослого человека легче, например, заставить выпить положенное количество жидкости и ему легче промыть нос – всегда есть надежда, что взрослый человек не будет бежать, увидев флакон-пшикалку. Конечно, взрослому человеку будет приятно спать в прохладной, чистой, влажной комнате,
      убеждает доктор Комаровский.

      Дорослі, діти, Комаровський, лікування, хвороби

      В то же время он подчеркивает, что взрослому человеку мешают лень и привычки.

      "Так что, вполне возможно, что у взрослых действительно все сложнее, но сложнее не по медицинским, физиологических позиций, а с точки зрения привычного устроя жизни, который очень не хочется менять", – подытожил медик.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Вопрос: ⠀ Подскажите, пожалуйста, применимы ли основные принципы сохранения здоровья ребенка для взрослого человека? Можно ли так же напоить, проветрить, увлажнить и т.д. или у взрослых всё сложнее обстоит с этим? ⠀ Ответ: ⠀ Физиологические основы здоровья не зависят от возраста. Со взрослыми ситуация даже проще, поскольку взрослого человека легче, например, заставить выпить положенное количество жидкости и ему легче промыть нос - всегда есть надежда, что взрослый человек не будет убегать при виде флакона-пшикалки. Само собой разумеется, что взрослому человека будет приятно спать в прохладной, чистой, влажной комнате. Но взрослому человеку мешают лень и привычки. ⠀ Так что, вполне возможно, что у взрослых действительно всё сложнее, но сложнее не с медицинских, физиологических позиций, а с точки зрения привычного уклада жизни, который очень не хочется менять. ⠀ #докторкомаровский #вопросответ #вопросЕОК #здоровье

      A post shared by Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy) on

      К слову, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, при каких условиях можно заразиться гриппом, после того, как Вам сделали вакцину. Также она обнародовала противопоказания к вакцинации, в том числе и против гриппа. Так, одним из пунктов является возраст – по словам Супрун, обычно вакцины против гриппа противопоказаны для детей младше 6 месяцев.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Советы Здоровье Здоровая жизнь Дети Лечение Доктор Евгений Комаровский
      Источник: 24 канал
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