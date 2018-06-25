Можно ли заниматься сексом перед тренировкой: ученые развенчали популярный миф

Американские специалисты опровергли распространенный миф о том, что секс до и после тренировки снижает ее эффективность.

Существует распространенное утверждение, что спортсменам не стоит заниматься сексом перед соревнованиями, так как человек теряет много энергии и может показать более низкие показатели выносливости и силы.

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Однако ученые из университета штата Калифорния в Сан-Маркосе провели исследования и опровергли этот миф, пишет men's Health.

В эксперименте приняли участие 12 мужчин, силу и эффективность тренировок которых специалисты оценивали, как после ночи любви, так и после воздержания от секса.

Ученые выяснили, что секс не влиял на способность человека выполнять физические упражнения и не имел никакого негативного влияния на эффективность тренировки.

Автор исследования, профессор Тодд Асторино отметил, что несмотря на небольшое количество участников эксперимента, их было вполне достаточно, чтобы доказать, что секс не влияет на мышечную силу.

Он отметил, что половой акт может незначительно влиять на профессиональных спортсменов.

"Профессиональные спортсмены действительно могут чувствовать себя немного измотанными, но на обычного парня, который хочет пойти в спортзал, секс не может повлиять негативно", – заверил эксперт.