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Телеканал новостей 24 Новости Беременность и дети

Можно ли заниматься сексом во время беременности: объяснение

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Если беременность протекает нормально, то пара может заниматься сексом
Если беременность протекает нормально, то пара может заниматься сексом / Фото из открытых источников

Занятия сексом во время беременности и после нее очень важны для гармонии отношений в браке. Поэтому в это время будущих родителей волнует, можно ли вступать в близость или нужно ждать, пока не родится ребенок.

Как отмечает "Медобоз", большинство женщин, у которых нормально протекает беременность, могут продолжать заниматься сексом с партнером практически до самых родов.

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Однако есть некоторые обстоятельства, при которых может понадобиться изменить вашу активность и воздерживаться от секса в течение определенного периода. Чаще всего врач сам скажет о необходимости отказаться от секса, если он противопоказан в меру особенностей течения беременности,
– говорится в публикации.

Кроме того, во время занятия любовью ребенок не пострадает, ведь его защищают амниотический мешок и сильные мышцы матки, в придачу толстая слизистая оболочка, которая закрывает шейку матки, помогает защитить его от вероятных инфекций.

Если беременность протекает нормально, то во время секса у женщины нет никаких рисков – то есть, ни сексуальное возбуждение, ни оргазм не могут спровоцировать потуги, выкидыш или другие проблемы.

Однако, существуют симптомы, которые при занятии сексом настораживают. Отмечается, что нормально чувствовать легкие судороги во время или сразу после полового акта или оргазма, но если они не исчезают через несколько минут, или если есть боль или кровотечение после секса, нужно обязательно позвонить своему врачу.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь Секс Беременность и дети
Источник: 24 Канал
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