Можно ли заниматься сексом во время беременности: объяснение гинеколога

Во время беременности изменения происходят не только в теле женщины. Иногда меняются привычки, эмоциональный фон не всегда стабилен, а в первом триместре обычно досаждает токсикоз. Поэтому частенько вопрос, заниматься сексом или нет, отпадает сам собой.

Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 сообщила кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог гинекологического отделения Львовской областной клинической больницы и МЦ "Берегиня" Ульяна Кравец.

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Однако случается так, что и будущий папа отказывается от близости, боясь навредить любимой или крохе в животике. Начнем с самого главного – это желания близости. По статистике только у 10-20% женщин желание секса остается или даже усиливается.

Гинеколог Ульяна Кравец “Потому что беременной женщине трудно еще адаптироваться к гормональным перестройкам, а также к изменениям психоэмоционального состояния. Она ощущает сонливость, вялость, апатию, плаксивость, где же тут взяться мыслям о сексе. Поэтому будущему папе надо просто набраться терпения и с пониманием отнестись к своей половинке”.

Чаще всего в первом триместре пара привыкает к своему новому положению, а уже во втором, когда токсикоз позади, животик еще не мешает, супруги возвращаются к активной половой жизни.

Иногда сама природа пытается подсказать, как надо себя вести, и снижает сексуальное влечение после того, как женщина забеременеет. В эти дни все ее мысли сводятся к осознанию ее материнства.

I триместр опасен из-за высокой опасности потери беременности // pixabay.com

Если нет угрозы выкидыша, и беременность проходит нормально, не надо бояться секса, потому что он в первом триместре не противопоказан, и половая жизнь во время беременности может продолжаться, как и раньше.

Однако следует знать, что именно I триместр очень опасный, в плане потери беременности. И есть моменты, когда нужно отказать себе в удовольствии, преследуя другую цель – рождение долгожданного ребенка.

Нельзя заниматься сексом:

Если есть угроза прерывания беременности ни о какой близости не может идти речь! Когда в анамнезе уже был выкидыш на раннем сроке Когда у женщины была в прошлом истмико-цервикальная недостаточность (патологическое состояние шейки матки).

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